Türkiye tenisinin 2010’lardaki en önemli gelişmeleri

31.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:14

Marsel İlhan, 2010’lu yılların hemen başında kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirdi. Avustralya Açık ve Wimbledon’da elemelerden ana tabloya yükselen Marsel İlhan, 2009 yılında Türkiye tenisinde ilk kez tekler ana tablosunda maç kazanma başarısı elde etmişti, bunu 2010’da iki kez tekrarlamış oldu. Aynı yıl Miami Masters ve Rotterdam 500 turnuvalarında da elemelerden ikinci tura kadar yükselen İlhan, 2010’da Türk tenisinin lokomotifiydi.











Marsel İlhan, 2015 yılında Dubai 500 turnuvasına elemelerden katılarak çeyrek finale kadar yükselirken, ATP turnuvalarında çeyrek final oynayan ilk Türk raket olmayı başarmıştı. Elemelerin ardından ilk turda Alexander Zverev’i, ikinci turda Feliciano Lopez’i geçen Marsel, çeyrek finalde o dönem turnuvanın ve ATP klasmanının bir numarası Novak Djokovic’ten set alamamıştı.











Marsel İlhan, 2015 yılında Roma Masters turnuvasına elemelerden katılmış ve iki eleme turunu geçerek adını ana tabloya yazdırmıştı. İlk turda Adrian Mannarino’yu geçen İlhan, ikinci turda Rafael Nadal ile karşılaşmış ve rakibine mağlup olmuştu.











Yankı Erel, 2018 Wimbledon Gençler Turnuvası’nda partneri Otto Virtanen ile çift erkekler şampiyonluğa uzandı ve tenis tarihimizin ilk Wimbledon’da kupasına ulaşan ismi oldu. Burada yakaladığı başarıyla Buenos Aires’te düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı. Yankı Erel, aynı zamanda Gençlik Olimpiyatları’nda yer almayı başaran ilk Türk raket oldu.











Çağla Büyükakçay, 2016 yılında bir rüyayı gerçekleştirdi. Turnuva ana tablosunda oynadığı beş maçı da kazanan Büyükakçay, İstanbul Cup’ta şampiyonluğa ulaştı. WTA/ATP seviyesinde çeyrek finalden (bir kez) öteye gidemeyen Türkiye tenisi, 2016 yılında WTA tekler şampiyonluğuyla tanıştı. Büyükakçay, bu büyük başarının ardından bir çok genç tenis sever için idol oldu. Turnuvanın çiftler kategorisinde ise zirvede yine bir Türk raket yer alıyordu. İpek Soylu ve Andreea Mitu, turnuvanın çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Soylu, WTA seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk raket oldu.











İpek Soylu, 2016 yılında partneri Raluca Olaru ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te WTA çiftler şampiyonluğuna uzanarak kariyerinin ve Türk tenis tarihinin ikinci WTA çiftler zaferine imza attı; WTA çiftler klasmanında ilk 100’e girmeyi başardı.











İpek Soylu, 2014 yılında junior kariyerinin son turnuvasını Amerika Açık’ta oynadı. Partneri Jil Teichmann ile çiftler kategorisinin altı numaralı seri başı olan Soylu, turnuvada şampiyonluğa uzanırken, Türkiye tenis tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bir Türk tenisçi Grand Slam seviyesinde ilk kez şampiyonluk yaşamış oldu.











2018 Fed Cup turnuvasında Çağla Büyükakçay-Jelena Ostapenko maçı, Türkiye tenisi için bir çok ilki barındırıyordu. Büyükakçay’ın, o dönem WTA altı numarası ve 2017 Roland Garros şampiyonu Ostapenko karşısında aldığı galibiyet; Türk tenisçilerin WTA ilk 10 oyuncularına karşı aldığı ilk galibiyetti. Bu galibiyet, ayrıca bir Grand Slam şampiyonuna karşı elde ettiğimiz ilk galibiyetti.











İpek Soylu 2016 yılında ikincisi Çin’in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elite turnuvasına çiftlerde özel davetle katılarak bu turnuvada yer alan ilk Türk raket oldu. Soylu, turnuvaya katılmakla kalmadı ve partneri Xu ile turnuva şampiyonluğuna ulaştı.











Çağla Büyükakçay, 2016 yılında -kariyer yılı geçirdiği sezonda- WTA klasmanında 60 numarayı görmüştü ve bu basamak, Türk tenisçiler arasında teklerde en iyi klasman basamağı olmayı sürdürüyor. Büyükakçay, kariyer yılını 2016 Rio Olimpiyatları’na katılarak taçlandırmış ve olimpiyatlarda yer alan ilk Türk raket olmayı başarmıştı.