9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası sona erdi

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun organizasyonunda Yenibosna'daki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen ve 43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde, kadınlar K44 kategorisi 65 kilo finalinde Brezilyalı Leylianne Ramos dos Santos Samara'yı 12-1 yenen Seçil Er, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler K44 kategorisi 70 kiloda Fatih Çelik ve artı 80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile K41 kategorisi 80 kiloda Yaşar Sami Gökbaba da bronz madalya aldı.

Şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamlayan Türkiye, kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, genel klasmanda ise ikinci sırada yer aldı. Organizasyonda genel klasmanda Rusya birinci, İran da üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, organizasyona başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an hakikaten çok gururluyuz, çok mutluyuz. Seçil Er, bugün dünya şampiyonu oldu, yeni bir sporcumuz. Olimpiyatlarda madalya alan kardeşimiz Meryem Betül Çavdar dün dünya şampiyonu oldu. Hedeflediğimiz gibi, Allah'ın izniyle dünya şampiyonluğunu takım halinde almış durumdayız. Hedefimiz Tokyo'dan sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ydı. Bu hedefe gitmek için de bu şampiyona çok önemli puanlar veriyor. Mutlu bir gün yaşıyoruz. Dünya şampiyonu olduk. İnşallah kotaları da alarak 2024 Paris'te İstiklal Marşı'mızı okutur ve bayrağımızı göndere çektiririz. Bize bu konuda her türlü yardımı yapan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, değerli Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Başarılarımız durmadan devam edecek, milletimiz bizi izlemeye devam etsin."

Şampiyonada altın madalya alan Meryem Betül Çavdar da Avrupa Şampiyonası'nda da birinci olduğunu hatırlatarak, "Bu büyük organizasyon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için büyük bir adım atmamıza yardımcı oldu. Buraya gelirken destek bizim için çok önemliydi. Cumhurbaşkanı'mız, Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve sağ olsun Federasyon Başkanımız desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu sayede daha güzel başarılara imza attık. 2024 Paris bizim için çok önemli. Şu an hanemde bir tek paralimpik oyunlarının altın madalyası eksik kaldı. İnşallah 2024 Paris'te bunu tamamlayacağım." diye konuştu.

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan Seçil Er de "Ben de olimpiyatlardan sonra düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldım. Sonra bu büyük organizasyonda altın madalya aldım. Benim için de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota için önemli bir adım oldu. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda ben de yer alabilirim. Bize desteklerini sunan Cumhurbaşkanı'mız, Gençlik ve Spor Bakanı'mız, Federasyon Başkanımız ve tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.