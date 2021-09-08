Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor
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Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor

Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor.

Türkiye Sigorta, birinci yılını kutluyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şirketin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında gerek kurumsal gerekse finansal performans anlamında imza attığı başarılarla da verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu kanıtladığını söyledi.

Şirketin, sigorta sektörünün büyümesinde itici güç olmak üzere hayata geçtiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktık. Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Türkiye Sigorta olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına değer katarken, ismimizden aldığımız sorumlulukla ve sektörün lider şirketi olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekun büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz."

Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerini anlatan Benli, Türkiye Sigorta'nın 2 bin 700 çalışanı ile 8 bin 300 dağıtım ağı, 5 bin 950 hizmet noktası ve 40 faaliyet bölgesinde, tüm Türkiye'nin hizmetinde olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta'nın marka yüzü Timuçin Esen oldu

Toplantıda, şirketin kuruluş yıl dönümünde yayına girecek reklam filmleri serisinin gösterimi de yapıldı. Türkiye Sigorta'nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Timuçin Esen'in "Hekimoğlu" dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki, bu akşam yayına girecek.

Oyuncu Timuçin Esen, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sigorta bilincinin özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada bulunmadığını ifade ederek, "Oysa ki sigorta konusu, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda ise bu yöndeki bilinci artırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Türkiye Sigorta gibi hem bu bilincin geliştirilmesi yönünde önemli bir misyon üstlenen hem de henüz ilk yılında büyük başarılara imza atan lider bir kurumla birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duydum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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