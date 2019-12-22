22.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:27

Ankara düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Ankara Keçiören Taha AKGÜL Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 5 şampiyonluk alan ASKİ Spor şampiyon oldu. 125 kiloda mücadele eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül finalde Tanju Gemici'yi yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda Ankara ASKİ 5 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu. İstanbul BŞBLD 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük kazandı. Takım olarak 4'üncü oldu.Ankara İLBANK 1 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük ile Türkiye 3'üncüsü olurken Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 3 ikincilik, 3 üçüncülük ile takım olarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Erzurum BŞBLD. Spor Kulübü 1 Birincilik, Kocaeli BŞBLD. Spor 1 İkincilik,1 Üçüncülük, İstanbul Sancaktepe Bld. Spor 1 İkincilik, 1 Üçüncülük, 1 Beşincilik, Bursa BŞBLD. Spor Kulübü 2 Üçüncülük, 1 Beşincilik K.Maraş BŞBLD, Çorum Bld. Ankara TKİ Spor 1'er üçüncülük kazandı.Türkiye Şampiyonası'nda en teknik milli güreşçi olimpiyat, dünya, avrupa şampiyonu Taha Akgül seçilirken, en centilmen güreşçi İstanbul B.Ş.BLD Spor'dan olimpiyat, dünya 2'ncisi Selim Yaşar, en centilmen antrenör İstanbul B.Ş.BLD Spor Kulübü Antrenörü Tevfik Keleş oldu.Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle: 57 kg1. Ahmet Peker, 2. Şaban Kızıltaş, 3. Barış Kaya3. Ali Karaboğa70 kg1. Servet Coşkun, 2. Ali Akıl, 3. Ömer Faruk Çayır 3. Bilal Akbıyık, 5. Haydar Yavuz 97 Kg1. İbrahim Bölükbaşı 2. Fatih Yaşarlı 3. Rıza Yıldırım3. Yunus Emre Dede 5. Feyzullah Aktürk125 kg1. Taha Akgül 2. Tanju Gemici 3. Abdullah Güngör3. Hüseyin Civelek65 kg1. Selim Kozan 2. Süleyman Atlı 3. Cengizhan Erdoğan3. Mehmet Söyler74 kg1. Fazlı Eryılmaz 2. Enes Uslu 3. Muhammed Akdeniz 3. Tarık Gür92 kg1. Süleyman Karadeniz 2. M.Kemal Kıyı 3. Ahmet Bilici 3. Müren Mutlu61 kg1. Recep Topal 2. Münir Recep Aktaş 3. Nebi Uzun3. Cabbar Duyum 79 kg1. Batuhan Demircin 2. Abdullah Arslan 3. M.Nuri Kotanoğlu3. Nuri Temür86 kg1. Fatih Erdin 2. Osman Göçen 3. Selim Yaşar3. Burak Şahin 5. Arif Özen

Kaynak: DHA