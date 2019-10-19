Türkiye Rafting Şampiyonası devam ediyor

19.10.2019 17:41

Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyona, Çatak ilçesinde devam ediyor.

Yağan yağmura rağmen etkinlik alanında ilçe sakinleri "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik'i destekleyen pankart açarken yarışmaya katılan raftingciler asker selamı verdiler.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çataklılar olarak Türkiye Rafting Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Çatak için bir ilk olan şampiyonada bir kız takımıyla mücadele ettiklerini belirten Çeçen, şunları kaydetti:

"Böylece gençlerimizi özelikle bayanları spora yönlendiriyoruz. Bu yıl ilk defa bir bayan rafting takımımız oluşturduk. Kızlarımızı spora yönlendiriyoruz inşallah buradan çıkan sporcularımız hem Çatak tan hem de dışarıdan gelen sporcular milli takıma seçilmek için mücadele ediyorlar. Bizde bunda elimizden geldiği kadarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Buradan barış pınarı harekatında ki Mehmetçiklerimizin yanlarında olduğumuzu iletirken de Bahçesaray'da olduğu gibi Çataklılar olarak ifade etmek istiyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

-"Doğu ve Güneydoğunun kaderi terör değildir zaten bunu yerinde görüp yaşıyoruz"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Doğu ve Güneydoğunun kaderinin terör terörizm olmadığını bunu yerinde görüp yaşadıkların söyledi.

Bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini anlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Dün Bahçesaray'da müsabakaları tamamladık. Bahçesaray'da dostluk kardeşlik mesajları verdik. Bugünde Çatakta'yız ve yarışlarımız devam ediyor. Türkiye'de ilk defa eş zamanlı yarışmayı iki ilçemizde yapıyoruz. Bugün yağış var ama sportif aktiviteler devam ediyor. Doğu ve Güneydoğunun kaderi terör değildir zaten bunu yerinde görüp yaşıyoruz mükemmel bir ortam mükemmel bir heyecan var hiçbir sorun yok. Buradan diyoruz bütün dünyaya buradan dünyaya kardeşlik mesajları verdik. Bahçesaraylılar sporcuları evlerinde misafir ettiler burada Çataklılar da mükemmel bir şekilde karşılıyor adeta bütün halk esnaf sporcuları misafir ediyor. Hangi esnafa gitsek bir şey yesek içsek biz misafirlerden ücret almıyoruz diyorlar. İnanılmaz bir kaynaşma örneği var burada biz bu kaynaşmayı inşallah ileri ki dönemde Hakkari, Şırnak ve Beytüşşebap'ta da yapacağız. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlara boşalttırdığı alanları biz spor aktiviteleriyle dolduruyoruz. Doldururken bu bölgenin çocuklarıyla bugün ilk defa Çatak'ın bir bayan takımı mücadele ediyor. Buraya iki yıl geldiğimde bunun mümkün olmadığını söylediler ama bakın artık bayanlarda yarışabiliyor. Hedef gerçekten kardeşlik, dostluktur beraberliktir buna ulaştığımızı sanıyorum."

Çatak Belediye Başkan vekili Yasemin Cebe de 40 ilden 600 sporcuyu Çatak'ta ağırlamanı gururunu yaşadıklarını belirterek, ilk defa ilçeden çıkan bir kız takımının mücadele ettiğinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Sporcular, yağmur altında finale çıkmak için 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: AA