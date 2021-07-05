Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Spor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan Büyükler Bay-Bayan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan Büyükler Bay-Bayan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonunca (TGF) düzenlenen organizasyon, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi sahilinde yapıldı.

İki kortta 22'si kadın 65 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, sıkletlerinde birinciliğe ulaşan sporcular, 16 Temmuz'da Fransa'nın Monako şehrinde yapılacak olan Dünya Plaj Şampiyonası'nın birinci ayağına katılmaya hak kazandı.

Kadınlarda 50 kilogramda İstanbul Enka Spor Kulübü'nden Emine Çataloğlu, 60 kilogramda İstanbul Enka Spor Kulübü'nden Mehlika Öztürk, 70 kilogramda Yalova Altınova Ters Spor Kulübü'nden Aslı Tuğcu, +70 kilogramda Yalova Altınova Ters Spor Kulübü'nden Beste Civelek Altuğ birinci oldu.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne, 70 kilogramda Sefa Aksoy, 80 kilogramda Tarık Gür, 90 kilogramda Mahmut Özkaya, +90 kilogramda ise Hidayet Kurt çıktı.

Mudanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğindeki şampiyonanın ödül törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar ve Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci de katıldı.

Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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