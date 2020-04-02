Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüketicileri alışveriş saatleri konusunda uyardı Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, son dönemde üyelerinden aldıkları bilgilere göre, vatandaşların alışverişlerini 16.00-20.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, son dönemde üyelerinden aldıkları bilgilere göre, vatandaşların alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirterek, "Halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen tedbirleri uygulayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm market çalışanlarına maske kullanımını ve 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verilmesini tavsiye eden federasyon yönetimi, halkın en sağlıklı ve verimli şekilde market alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için önerilerde bulundu.

Federasyon, 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği görülen market alışverişlerinin, hem tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri hem market çalışanlarının devamlı olarak hijyenik ortam yapısını sağlamaları açısından yoğunluğa mahal verilmemesi adına, alışverişlerin sabah saatlerinden itibaren günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, 81 ildeki yerel marketlerde, koronavirüs nedeniyle zor şartlar altında çalışan tüm üyelerinin ve çalışma arkadaşlarının hizmet anlamında bir destan yazdığını belirtti.

Salgın döneminde halkın ve çalışanların sağlığı için bir dizi önlem alarak tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Düzgün, şunları kaydetti:

"Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, halkımız alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Hepimizin bildiği üzere, bu dönemde alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumaktır. Biz de hem bu önlemi daha yaygın şekilde uygulayabilmek hem de marketlerimizin dezenfektasyon işlemlerinin sürekliliğinin sonuç olarak halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde her anlamda sosyal mesafemizi koruyabileceğimize ve bu dönemi en kısa sürede atlatarak normal şartlara geri dönebilmeyi umuyoruz."

Kaynak: AA