Türkiye Oscar'a aday filmler neler? Oscar aday adayları listesi! Türkiye Oscar aldı mı? İzlenmesi gereken Türk filmleri!

Türkiye, film sektöründe oldukça fazla iş çıkaran bir ülkedir. Bazı hikayelerin birbirine fazla benzemesi kimi zaman desteklenmemektir ya da sadece komedi filmleri çok izleniyor denilmektedir. Ancak, bu fikirlerin tersi de mümkündür. Sanat filmi yönetmenleri bakımından da geniş bir yelpazesi olan Türk filmleri listesi haberimizde.

Bu yıl Türkiye'den Oscar'a aday gösterilecek film belli oldu ve bu hem çok takdir edildi hem de tartışmalara yol açtı. Kimine göre çok daha iyi filmler var. Kimine göre ise Netflix'te de yer alan bu film kesinlikle Oscar adayı! Peki, Türkiye'nin 2020 Oscar adayı filmi 7. Koğuştaki Mucize hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize", 93. Akademi Ödülleri (Oscar), En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Adaylığı eleştirilen film, Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film arasından seçildi. Türkiye'nin Oscar adaylarını, Türkiye'nin Oscar aday adayı filmlerini sizler için derledik.

İZLENMESİ GEREKEN TÜRK FİLMLERİ

Sevmek Zamanı (1965) – Metin Erksan

Dönüş (1972) – Türkan Şoray

Asiye Nasıl Kurtulur? (1986) – Atıf Yılmaz

Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) – Tunç Başaran

Tabutta Rövaşata (1996) – Derviş Zaim

Masumiyet (1997) – Zeki Demirkubuz

Gemide (1998) – Serdar Akar

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) – Ahmet Uluçay

Kader (2006) – Zeki Demirkubuz

Sonbahar (2008) – Özcan Alper

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) – Nuri Bilge Ceylan

Kelebeğin Rüyası (2013) – Yılmaz Erdoğan

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) – Onur Ünlü

Sarmaşık (2015) – Tolga Karaçelik

Yumurta, Süt, Bal Üçlemesi - Semih Kaplanoğlu

Körfez - Emre Yeksan

Albüm - Mehmet Can Mertoğlu

Küf - Ali Aydın

Yaşamın Kıyısında - Fatih Akın

2020 TÜRKİYE OSCAR'A ADAY FİLMLER LİSTESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul'un gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı olarak belirlendi.

- Kore yapımı "Miracle in Cell No 7" adlı filmden aynı adla uyarlanan "7. Koğuştaki Mucize"nin Türkiye'nin Oscar adayı olması, 'Kore uyarlaması bir filmin Akademi için doğru bir seçim olmadığı' yönünde eleştiriler aldı.

Jüride Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) temsilcisi olarak yer alan Ali Ulvi Uyanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyunu Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Gölgeler İçinde" filmine verdiğini açıkladı.

1- Nazif Tunç – Karınca



Nazif Tunç'un yönetmenliğini üstlendiği "Karınca" filmi, acılı bir vicdan muhasebesini takip ediyor. Nakliye kamyonunda uzun yol şoförü olan Şemsi'nin dağ yolunda karşısına çıkan genç Fidan'ı iyilik yapmak için İstanbul'a kadar getirmesi, hiç ummadığı sonuçlara sebebiyet verecektir. Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere terör örgütü tarafından ayartılan Fidan'ın İstanbul'a gelişinden sorumlu hisseden Şemsi, kendi ruhunu, Fidan'ı ve zarar görebilecek insanları kurtarmak için zamana karşı bir yarışa girer. Kefaret yolunda geçen bu mücadeleli yolculukta başrolleri Halit Karaata ve Hacer Kızılhan üstleniyor.

2- Mehmet Ada Öztekin – 7. Koğuştaki Mucize

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. 2013 tarihli Güney Kore filmi "Miracle in Cell No. 7"den uyarlan filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Kore yapımı "Miracle in Cell No 7" adlı filmden aynı adla uyarlanan "7. Koğuştaki Mucize"nin Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

3- Tunç Şahin – İnsanlar İkiye Ayrılır: Bir 7YÜZ Hikayesi

Yönetmenliğini Tunç Şahin'in üstlendiği filmde, görevleri, borçlu insanları psikolojik baskıyla köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Bahadır, Ceren Köse adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar. İkili bir yandan borçlu üzerinde baskı kurmaya çalışırken, bir yandan da alınacak prim için birbirlerine karşı amansız bir mücadele içine girer. Bu sırada Ceren ile Bahadır arasında karşı konulamaz bir çekim başlamıştır. Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendisine misyon edinmiş bir şirkette çalışanların hikâyelerinin anlatıldığı İnsanlar İkiye Ayrılır, oldukça sert bir sistem eleştirisi. Seyirciyi merak içinde bırakan kurgusuyla, insan doğası, kabuller, arzular ve sistemler üzerinden heyecan verici bir hikâye anlatıyor. Filmde Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman, Erdem Akakçe rol alıyor.

4- Mahsun Kırmızıgül – Mucize 2: Aşk

2015 yapımı "Mucize"nin devam filmi olan yapıt, Doğu'daki bir dağ köyünde yaşayan Aziz ve görücü usulü evlendiği Mızgin'in yaşama tutunma hikayesini işliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği filmin başrollerini Mert Turak, Biran Damla Yılmaz ve Fikret Kuşkan paylaşıyor.

5- Mehmet Tanrısever – Keman Ağıtları

Mehmet Tanrısever'in yönettiği "Keman Ağıtları" filminin kadrosunda Soydan Soydaş, Aycın Tuyun, Aslı Erdemir, Barış Hayta, Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve Haldun Boysan gibi isimler yer alıyor.

Film, ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında büyük bir kaza geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet'in hikâyesini anlatıyor. Bu yenihayat biçimi Mehmet'i olgunlaştırırken, hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher ile birbirlerinin can yoldaşı oluyorlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürüklüyor.

6-Mehmet Tanrısever - Mahşer: Bir Varmış Bir Yokmuş

YönetmenliğiniMehmet Tanrısever'in üstlendiği filmde Asuman Dabak, Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever ve Süleyman Kabaali gibi isimler rol alıyor.

7- Derviş Zaim – Flaşbellek

Derviş Zaim bu kez Suriye'deki trajediye çeviriyor kamerasını. "Flaşbellek", gerçek bir hikâyeden; Suriyeli bir askeri görevlinin, rejimin sivillere ve muhaliflere uyguladığı şiddeti belgeleyen 11 bin fotoğrafı gizlice Suriye dışına çıkartmasından ilham alıyor. Bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeden Ahmet, çatışmalarda ölen insanların fotoğraflandığı ve kayıt altına alındığı bir birimde çalışmaya başlar. Gördüklerini dünyaya duyurmak, savaş içinde sıkışıp kalan hikâyelere ses vermek ister. Ancak, kendini ve eşini korumakla insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Suriye'deki dramı perdeye taşıyan Derviş Zaim, "Flaşbellek" filminin yaşanan sürece insani açıdan yaklaşan bir yapıt olduğunu belirtiyor. Filmin oyuncuları arasında Saleh Bakri, Sara El Debuch, Ali Suleiman ve Husam Chadat yer alıyor.

8- Maryna Er Gorbach & Mehmet Bahadır Er – Omar ve Biz

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı filminbaşrollerinde Cem Bender, Ushan Çakır, Hala Alsayasneh, Taj Sher Yakub gibi oyuncular yer alıyor.

İsmet uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra emekli olmuş bir askerdir. İletişim kurmakta zorlanan yapısı sebebiyle oğlu kendisinden kaçarak Amerika'ya gitmiştir. Karısı Fetihe de oğlunun yanına gitmek istiyordur. Türkiye-Yunanistan sınırındaki yazlık bir sitede kışın da yaşamaya devam eden İsmet, komşusu Sabri'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlamasıyla kendisini hesap etmediği olaylar içinde bulur.Göçmenlik konusunu komşuluk teması üzerinden işleyen "Omar ve Biz"de, filmin ana karakterleri Omar ve Mariye Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan Suriyeli iki oyuncu tarafından canlandırılıyor.

9-Erdem Tepegöz – Gölgeler İçinde

Erdem Tepegöz'ün senaryosunu yazıp yönettiği "Gölgeler İçinde", "Zerre"den sonra ikinci filmi. Amerikan TV dizilerinde rol alan Numan Acar'ın karakteri, Jale Arıkan'ın işçisi gibi korku nedir bilmeksizin anlam ve özgürlük peşinde. İlkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrika bölgesinde, emirlere ve kameraların takibine boyun eğerek köle gibi çalışan bir grup işçi, aralarından birinin bu kontrole karşı çıkıp sistemi sorgulamasına da tepki gösterir. Tepegöz'ün, Gürcistan'da bir maden kasabasında beş haftada çekilen sıra dışı bağımsız bilimkurgu filmi, distopik dünyaya kuşkucu bir bakış atıyor. Filmde Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak gibi isimler rol alıyor.

10- Seyid Çolak – Kapan

Kısa filmi "Serender"in ardından ilk uzun metrajına imza atan Seyid Çolak'ın yönetmenliğindeki "Kapan", Beyşehir Gölü'ndeki Mada adasında yaşayan beş balıkçının dram, korku ve paranoyanın iç içe geçtiği hikayesini anlatıyor. Aralarından birinin sebepsizce ortadan kaybolması ile yaşadıkları gerilim, vahşi bir kurdun gizemli ortaya çıkışı ve yaşam alanlarını işgal etmeye başlamasıyla birlikte zirve noktasına taşınır. Başrollerini Onur Dilber, Serkan Altıntaş, Münibe Millet ve Yasemin Girgin'in üstlendiği film, kişisel yaralar, korkular ve her insanın içinde "vahşi hayvan"a dair uyarı niteliğinde…

11- Ömer Faruk Sorak & İpek Sorak – Aşk Tesadüfleri Sever 2

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik ve dram türündeki filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Film, izleyiciyi 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Film, iki farklı dönemde geçen gerçek bir yaşam öyküsüne dayanırken, geçmiş ile bugünün ilişkilerini karşılaştırıyor.

12- Metin Güngör – Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla", sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikayesini anlatıyor.

Güngör'ün yönetmenliğini yapıp başrolünde de yer aldığı biyografi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tayfun Sav, Okan Bayülgen, Şebnem Schafer ve Bedri Baykam gibi isimler de yer alıyor.

13- Leyla Yılmaz – Bilmemek

Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" filminde Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü, Çetin Sarıkartal ve Ulaşcan Kutlu rol alıyor.

Selma ve Sinan birbirine tahammülünü yitirmiş mutsuz bir çift, oğulları Umut ise kendini tanımaya ve kanıtlamaya çalışan bir delikanlıdır. Üçü de hayatlarından memnun değildir ve kendilerini kuşatılmış hissetmektedir. Lise sonda su topu takımında yer alan Umut'un hakkında eşcinsel olduğu dedikodusu yayılır. Selma ve Sinan, yolunda gitmeyen evlilikleriyle mücadele ederken Umut ortadan kaybolur.

14- Eylem Kaftan – Kovan

Almanya'da yaşayan Ayşe'nin kendini keşfetme yolculuğu takip eden Kovan, Eylem Kaftan'ın imzasını taşıyor. Annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönen genç kadın, geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmek zorundadır. Annesi vasiyeti olarak Ayşe'ye, ona da kendi annesinden yadigar kalan arılığı bırakır. Almanya'da kurmaya çalıştığı hayattan apayrı bir yola sürüklenen Ayşe için doğa ile bütünleşme ve kendini kabullenme süreci başlar. Yenilgilerin yeni kapılar açtığını hatırlatan "Kovan"da başrolleri Meryem Üzerli, Feyyaz Duman ve Hakan Karsak üstleniyor.

15- Reis Çelik – Ölü Ekmeği

60'lı yılların kurak, yoksul, kırsal Anadolusu'nda çocukların dağa yayılmış hayvanlara göz kulak olması âdettendir. Eğer aşağıdaki köylerden birinde gün ortasında dumanı tüten bir baca görürlerse, o evde ya düğün var demektir ya cenaze. Köyün yaşı ilerlemiş söz ustası Âşık Ziyeddin, tükenmekte olan mesleğini devam ettirmesi umuduyla Mustafa'yı çırak olarak yetiştirmek ister. Ancak Mustafa gönlünü kendinden yaşça büyük bir kıza kaptırmıştır. Bir an önce hak âşığı olmak için pir elinden bâde içip kendisiyle ilgilenmeyen Gülbeyaz'ın gönlünü çalma hayalleri kurar. "Ölü Ekmeği" üzerinde dört yıldır çalışan yönetmen Reis Çelik, filmini "Din, kader ve yoksulluk arasında sıkışmış köy ortamında, söz ustası bir ozanın, yerine bir çırak yetiştirme çabası üzerinden sosyolojik bir okuma" diye tanımlıyor. Filmin başrollerinde Tarkan Omarov, Ziyaddin Aliev, Şilan Düzdaban ve Mariam Butursvili yer alıyor.

16- Özer Feyzioğlu – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Türk spor tarihine damga vuran ve 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bir bölümünü aktaran filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış rol alıyor.

17- Olgun Özdemir – Kızım Gibi Kokuyorsun

"Mor Ufuklar" ve "Vicdan Ağacı" filmleriyle beğeni toplayan yönetmen Olgun Özdemir'in imzasını taşıyan "Kızım Gibi Kokuyorsun", 2016'daki Nice terör saldırısıyla hayatı değişen bir kadını odağına alıyor. Saldırıda anne babasını, kocasını ve üç yaşındaki kızını kaybeden Beatrice, babasının vasiyeti üzerine, ailesinin cenazesini yıllar önce göç ettiklleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne götürür. Beatrice, burada kendisi gibi örgütten mustarip olan Suriyeli Hevi ve tatil için ülkesine gelen İbrahim ile tanışır. Farklı geçmişlere sahip üçlü, birbirlerinin hayatlarına hiç tahmin etmedikleri biçimlerde dokunacaktır. Başrollerini Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul ve Yılşen Özdemir'in üstlendiği film, yalın ve dokunaklı bir insan hikayesi.

18- Azra Deniz Okyay – Hayaletler

Türkiye genelinde saatler süren bir elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde, aynı mahalleden dört kişinin yolları çakışır. Arkadaşıyla bir yarışma kazanıp hiphop dansçısı olmak isteyen Didem, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan ve hapisteki oğluna acilen para yollamak isteyen İffet, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit ve mahallenin çocuklarına gönüllü sinema dersleri veren Ela'nın yolları bu 'karanlık' günde kesişir. Hepsi kendi yollarını çizerek domino etkili bir kaosta ayakta kalmaya çalışmaktadır. "Hayaletler", o gün İstanbul'un Sucular semtinde yaşananları, bu dört farklı insanın birbirine geçen hikâyeleri üzerinden anlatıyor ve günümüz Türkiyesi'ne dair distopik bir portre çiziyor. Azra Deniz Okyay'ın filmi Venedik Film Festivali, Eleştirmenlerin Haftası'nda En İyi İlk Film Ödülü aldı. Filmde rol alan oyuncular arasında Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve S. Emrah Özdemir gibi isimler bulunuyor.

19- Umut Evirgen – Ben Bir Denizim

Yönetmenliğini Umut Evirgen'in üstlendiği filmde, Gürberk Polat, Serkan Keskin, Sitare Akbaş, Celil Nalçakan, Seda Akman, Aslı Sancar, Hakan Can Kardiganoğlu, Ahmet Kuzey Çiçek gibi isimler rol alıyor.

Babasıyla birlikte karton toplayarak geçinen 20'li yaşlarındaki Deniz, Suriyeliler kadar çok karton bulamadığı için her seferinde depoya eli boş döner. Bu sebeple babasından sürekli azar işiten Deniz, daha fazla karton bulamak ümidiyle bir inşaata girer. İnşaatta tanıştığı Nisan, bütün hayat hikayesinin değişmesine sebep olur. Deniz'in, Nisan ile birlikte olmak için acilen para bulması gerekir. Ancak aradığı desteği babasından bulamayınca tehlikeli bir yola başvurur.

20- Ali Özel – Bozkır

Yönetmen koltuğunda Ali Özel'in oturduğu "Bozkır"da Ahmet Özel, Hakan Emre Ünal, Mücahit Koçak, Ozan Dağara ve Elif Aydın rol alıyor.

Devam etmekte olan baraj çalışması köyün tahliyesini gerektirir. Evi ve karısının bahçedeki mezarı etrafında münzevi bir hayat sürmekte olan Ahmet ise, yeğenlerinin ısrarlarına rağmen köyden taşınmaya yanaşmaz. Amcalarını ikna edemeyen yeğenleri, Ahmet'i ikna etmesi için yıllardır görüşmediği oğlu Harun'u köye gelmeye razı ederler. Fakat annesinin ölümünde babasının ihmali olduğunu düşünen Harun'un uzun zaman sonra babasıyla bir araya gelişi sorunsuz olmayacaktır. Harun annesini sular altında bırakmak istememektedir ve mezarın taşınmasını talep eder. Ahmet'inse yeni bir vicdani yükümlülüğü kaldıracak gücü yoktur. Baraj hızla dolmakta ve zaman daralırken, baba oğul da hem kendileriyle hem geçmişiyle hesaplaşma yaşarlar.

21- Hacı Orman – Körleşme

Hacı Orman'ın yönettiği filmde Fatih Al, Asiye Dinçsoy, Vedat Erincin, Cüneyt Yalaz, İpek Tenolcay, Engin Emre Değer, Erengül Öztürk ve Serkan Bilgi rol alıyor.

Sinan, kör bir şairdir. 3 yaşındayken görme duyumunu yitirmiş olsa da nüktedan, körlüğüyle barışık bir insandır. Sinan'ın eşi Nilgün, Sinan'a görme dünyasını armağan etmek ister ve ameliyat olmaya onu ikna eder. Başarılı geçen ameliyatla birlikte Sinan belli belirsiz görmeye başlar ama bir müddet sonra tuhaf uyum karmaşaları baş gösterir. Nilgün, yaşanan kaosun körlükten kalma alışkanlıklarla ilgili olduğuna inanır ve görme dünyasına uyum sağlaması için Sinan'ın üstündeki baskısını arttırır. Bu gerilim birbirlerinin kişiliklerini sorguladıkları trajik bir hesaplaşmaya doğru yol alır. Tam da bu süreçte doktor, ikinci bir ameliyat olmadığı takdirde, Sinan'ın eskisi gibi kör olacağını açıklar.

22- Faysal Soysal – Ceviz Ağacı

Başrollerini Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Mert Yavuzcan, Kübra Kip, Rıza Akın ve Şebnem Dillgil'in paylaştığı "Bozkır"ın yönetmen koltuğunda Faysal Soysal oturuyor.

Birçok açıdan silik ve pasif karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati, başkasına ait cesedin karısına ait oluğunu kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir.

23- Ercan Kesal – Nasipse Adayız

Yönetmenliğini Ercan Kesal'ın üstlendiği filmde Ercan Kesal, Selin Yenici, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta rol alıyor.

Film, İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen traji-komik hikayesini anlatıyor.

Başkan adayı olmak için çalışmalarına devam eden Kemal, Bir Numara'nın adaylığını anons edeceği geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Eski eşi dahil Kemal'in etrafındaki herkes bu delice koşturmaya şahit olur. Bir Numara'nın gözüne girip aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, adaylığının açıklanacağı önemli gecede beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır.