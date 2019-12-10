: Türkiye'nin yerli otomobil özleminde sona gelindi! Erdoğan test sürüşü yapacak

10.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:15

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Cumurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hızlandı. Yakın zamanda tanıtımı yapılacak olan yerli arabanın ilk sürüşünü Erdoğan yapacak.

5 BABAYİĞİT

2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı. Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu.

GEBZE'DE SÜRÜŞ YAPILACAK

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'ın haberine göre; 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

TOGG, yerli aracın prototipini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Erdoğan'ın Gebze'de yerli otomobil çalışmalarını yerinde incelemesi ve aracı bu sırada denemesi bekleniyor.

"BU PROJE FIRSAT PENCERESİ SUNACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak" demişti.

TOGG'A YURT DIŞINDAN YÖNETİCİ TRANSFERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), endüstrinin önde gelen isimlerinden Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik edecek. Rocha Türkiye'ye gelmeden önce Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde çalışıyordu.

2 BİN KİŞİYLE ANKET YAPILDI

TOGG, yerli otomobil projesine başladığında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yaptı. Araştırma sonucunda C segmentinde bir SUV araca talebin yüksek olduğu anlaşıldı. Bu yüzden üretilecek ilk modelin C-SUV olmasına karar verildi. Bu arada otomobilin tasarımında Türk tüketicilerin söz sahibi olduğu ortaya çıktı. Yapılan klinik çalışmalarda müşterilere ihtiyaç ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı.

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