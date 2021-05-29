Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Türk iş insanlarını Çekya'daki fırsatlardan yararlanmaya davet etti
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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Türk iş insanlarını Çekya'daki fırsatlardan yararlanmaya davet etti

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Türk iş insanlarını Çekya'daki fırsatlardan yararlanmaya davet etti
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Çekya'da muazzam bir potansiyel ve fırsatlar var. Dış ticarete çok ciddi ilgileri var. Çok güzel ticari fırsatlar, çok ciddi bir potansiyel var. İş insanlarını bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Çekya'da muazzam bir potansiyel ve fırsatlar var. Dış ticarete çok ciddi ilgileri var. Çok güzel ticari fırsatlar, çok ciddi bir potansiyel var. İş insanlarını bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde, çevrim içi düzenlenen "Çekya Pazarı ve Ticaret İmkanları" seminerinde konuşan Bağış, Çekya iş dünyasının taşıdığı büyük avantajları anlattı.

Türkiye ve Çekya arasındaki ticari potansiyelin aslında birçok kişinin bildiğinden daha yüksek ve daha derin olduğunu aktaran Bağış, "Çekya, 10,5 milyonluk nüfusuna rağmen Türkiye ile şu anda 4 milyar dolara yaklaşan bir ikili ticaret hacmine sahip." ifadesini kullandı.

Çekya ile Türkiye'nin birçok konuda iş birliği yaptığını anlatan Bağış, şunları kaydetti:

"Çek firmalarıyla teması artırdık, daha da artıracağız. Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ticarette otomotiv sektörü, ön planda. Ülkemiz, Çekya'ya çoğu Bursa'dan olmak üzere, önemli miktarda otomotiv parçası satıyor. Otomotiv, aslında bu ikili ticaretin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Onun dışında savunma sanayiinde, madenlerle ilgili işbirlikleri var. Son dönemde eldiven, dezenfektan, maske, sağlık görevlilerinin giydiği tulumların ihracatında artış görüyoruz."

Bağış, Çekya'nın diğer Avrupa ülkelerinde olmayan avantajlar barındırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın herhangi bir ülkesine bir Türk şirketi mal gönderdiğinde KDV'sini hemen ödemek zorunda ama Çekya, KDV'yi ancak mal satılınca alıyor. Yani en az yüzde 21'lik bir finansman avantajı var. Çekya, Avrupa'nın tam merkezinde olduğundan çok kısa bir sürede Avusturya, Almanya, Polonya, İtalya, Slovakya'ya ulaşma şansı olan bir ülke. Buraya gelen bir ürün, saydığım ülkelere gittiğinde anında KDV'si ödenmesi gerekirken buraya geldiğinde ödenmek durumunda değil. Onun için Almanya'ya ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine iş yapan biri için Çekya'da bir depo tutmak, lojistik merkezi oluşturmak, çok avantajlı. Çekya'da muazzam bir potansiyel ve fırsatlar var. Dış ticarete çok ciddi ilgileri var. Çok güzel ticari fırsatlar, çok ciddi bir potansiyel var. İş insanlarını bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum."

Seminerde, Prag Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yalın Yüregil de sunum yaptı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Türk iş insanlarını Çekya'daki fırsatlardan yararlanmaya davet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Türk iş insanlarını Çekya'daki fırsatlardan yararlanmaya davet etti - Haberler Ekonomi
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