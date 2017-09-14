Türkiye'nin Organik Ürünleri Manisa'dan

TÜİK tarafından açıklanan organik tarım verilerine göre, organik bitkisel üretimde Manisa ilk sırada yer aldı. 2016 yılında bir önceki yıla göre organik tarımla uğraşan üretici sayısı yüzde 22,2 artarak 4 bin 338'e ulaşan Manisa, ürettiği 350 bin 337 ton organik ürünle üretimde ilk sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Organik Tarımsal Üretim verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl üretimde Türkiye üçüncüsü olan Manisa, özellikle belediye ve devlet teşvikleriyle organik bitkisel üretimde büyük bir atılım gerçekleştirerek Türkiye'nin yüzde 14'ünden fazla organik ürününü üretmeye başladı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yayımlanan istatistik hakkında bilgi verdi.



2016 yılında gerçekleştirilen organik tarımın geçici verilerine bakıldığında, Türkiye'de 67 bin 878 çiftçinin 523 bin 777 hektar alanda 2 milyon 473 bin 600 tonluk organik tarım üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Akyol, "2015 yılı verileri ile karşılaştırıldığında 2016 yılında organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısı yüzde 3 azalmış, üretim alanı yüzde 1,7, üretim miktarı ise yüzde 35,2 artmıştır. 2016 yılı geçici verilerine göre en fazla organik üretim yapan ilk beş il sırasıyla 350 bin 337 tonla Manisa, 311 bin 892 tonla Aydın, 258 bin 470 tonla Muş, 223 bin 580 tonla Van ve 145 bin 2 tonla Erzurum olup, en az organik üretim yapan iller ise 15 tonla Iğdır, 28 tonla Çankırı, 66 tonla Kırklareli, 99 tonla Kırşehir ve 126 tonla Kırıkkale şeklindedir. Kahramanmaraş, Osmaniye, Karabük, Bartın, Bingöl ve Tunceli illerinin organik tarım üretim alanı ve üretim miktarı verileri 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu gereği gizlilik ilkesine göre açıklanmamıştır. Ayrıca 2016 yılında Sinop, Hakkari ve Şırnak illerinde organik tarım üretimi yapılmamıştır" dedi.



Manisa, Ege Bölgesinde çiftçi ve alan miktarında ikinci, üretimde birinci



2016 yılında Ege Bölgesi'nde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 23 bin 126 kişiye, üretim yapılan alanın da yüzde 12,2 artarak 144 bin 749 hektara ve üretim miktarının da yüzde 53,5 artarak 851 bin 257 tona yükseldiğini kaydeden Akyol şunları söyledi:



"Ege Bölgesi'ndeki organik tarım yapan çiftçiler toplam organik tarım yapan çiftçilerin yüzde 34,1'ini, Ege Bölgesi'ndeki organik tarım üretim alanı toplam organik tarım üretim alanının yüzde 27,6'sını ve Ege Bölgesi'ndeki üretim miktarı ise toplam organik tarım üretiminin yüzde 34,4'ünü oluşturmaktadır. 2016 yılı geçici verilerine göre, Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim miktarı en yüksek olan il 350 bin 337 ton ile Manisa, en düşük olan il ise 605 ton ile Uşak'tır. 2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim alanı en fazla olan il 68 bin 103 hektar ile Aydın, en az olan il ise 296 hektar ile Uşak'tır. Manisa ili 26 bin 899 hektar ile Ege Bölgesi illeri arasında en fazla organik tarım üretim alanına sahip 3. il konumundadır. 2016 yılı geçici verilerine göre, Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım ile uğraşan çiftçi sayılarına bakıldığında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il 12 bin 721 kişi ile Aydın, en az organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il ise 49 kişi ile Uşak'tır. Manisa ili 4 bin 338 çiftçi sayısıyla Ege Bölgesi illeri arasında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip 2. il konumundadır."



Manisalılar organik tarıma yöneliyor



2016 yılında Manisa'da organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artarak 4 bin 338 kişiye ulaştığını ve Manisa'nın bu değerle en fazla organik tarımla uğraşan çiftçiye sahip 4. il konumunda olduğunu açıklayan Akyol, "Manisa ilinde organik tarım yapan çiftçi sayısı ülkemizdeki toplam çiftçi sayısının yüzde 6,4'ünü oluşturmaktadır. 2016 yılında Manisa'da toplam 26 bin 899 hektarlık alanda 350 bin 337 tonluk organik tarım üretimi yapılmıştır. Manisa'da organik tarım yapılan alan, ülkemizdeki toplam organik tarım yapılan alanın yüzde 5,1'i olup bu büyüklük bakımından Manisa, en fazla organik tarım yapılan alana sahip 8. il konumundadır. Manisa ili, 350 bin 337 tonluk organik tarım üretimi ile en fazla organik tarım üretimine sahip 1. il konumunda olup bu üretim miktarı ülkemizdeki toplam organik tarım üretiminin yüzde 14,2'sini oluşturmaktadır" dedi. - MANİSA