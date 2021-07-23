Türkiye'nin olimpiyatlarda toplam kaç madalyası var? Ülkemizin tüm olimpiyat oyunlarındaki Altın, Gümüş ve Bronz madalya sayısı kaçtır?

Tokyo 2020 yaz olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin olimpiyatlarda toplam kaç madalyası vardır merak edildi. Türkiye'nin 1896 yılından beri yapılan olimpiyat oyunlarında toplam kaç altın, gümüş ve bronz madalyası vardır? Bu madalyaları hangi sporcular hangi branşlarda kazanmıştır? merak ediliyor. Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde...

Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcular kimlerdir? Hangi sporcu kaç madalya kazandı? Türkiye'nin olimpiyatlardaki toplam altın madalya sayısı kaçtır? Toplam gümüş madalya sayısı kaç? Toplam bronz madalya sayısı kaç? Türkiye hangi senelerde kaç madalya kazandı? Tokyo 2020'de madalya aldı mı?

OLİMPİYAT MADALYASI KAZANAN TÜRK SPORCULAR KİMLERDİR?

Olimpiyat madalyası kazanan Türk sporcular listesi, 1896 Atina'da başlayan ve dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan Türk sporcuların listesidir.

1908 Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen katılan Aleko Mulos'la başlayan Türkiye'nin olimpiyat tarihinin ilk madalyası 1936 Berlin'de, güreşçi Ahmet Kireççi tarafından kazanılan bronz madalyadır. İlk altın madalya ise yine aynı olimpiyatta güreşçi Yaşar Erkan tarafından kazanılmıştır. Türkiye ilk madalyasını kazandığı 1936 ile son yapılan olimpiyat olan 2016 arasında 39 altın, 24 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 91 madalya kazanmıştır. Türkiye bütün madalyaları Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kazanmış, 1936'dan beri sporcu gönderdiği Kış Olimpiyat Oyunları'nda ise henüz madalya kazanamamıştır.

Türkiye katıldığı 22 olimpiyattan 17'sinde madalya kazanmıştır. En çok madalya kazanılan olimpiyatlar 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz kazanılan 1948 Londra, 7 altın, 2 gümüş kazanılan 1960 Roma ve 3 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazanılan 2004 Atina'dır. En çok madalya kazanılan sporlar ise 29 altın, 18 gümüş, 16 bronzla güreş ve 8 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla halterdir.

Türkiye adına olimpiyat madalyası kazanmayı başaran 75 sporcu vardır. Bu 75 sporcudan 16'sı birden çok kez madalya sevinci yaşamıştır. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu 3 kez, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamza Yerlikaya 2 kez altın madalya kazanmışlardır. Hamit Kaplan ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla toplamda 3 madalya kazanmıştır.

Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu 1992 Barselona'da bronz madalya kazanan judocu Hülya Şenyurt iken ilk altın madalya kazanan kadın sporcu 2004 Atina'da altın madalya kazanan halterci Nurcan Taylan'dır. Tekvandocu Nur Tatar ise iki farklı olimpiyatta madalya kazanan ilk kadın sporcudur. Olimpiyatlarda madalya kazanan en yaşlı sporcu 1948 Londra'da 35 yaşındayken altın madalya kazanan güreşçi Yaşar Doğu, en genç isim ise 2004 Atina'da 17 yaşındayken gümüş madalya kazanan boksör Atagün Yalçınkaya'dır.

Olimpiyatlarda madalya kazanan dört sporcunun ise madalyaları doping yaptıkları gerekçesiyle ellerinden alınmıştır. 2012 Londra'da Türkiye'nin atletizmdeki ilk altın madalyasını kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası 2015 yılında CAS tarafından, 2008 Pekin'de halterde gümüş madalya kazanan Sibel Özkan'ın madalyası 2016 yılında IOC tarafından, 2008 Pekin'de 5000 m ve 10000 m'de iki gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse ve 2012 Londra'da 1500 m'de gümüş madalya kazanan Gamze Bulut'un madalyaları ise 2017 yılında IAAF tarafından elinden alındı.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDA TOPLAM KAÇ MADALYASI VAR?

Türkiye'nin tüm olimpiyatlarda toplamda 91 madalyası bulunuyor. Bu madalyalardan 39'u altın madalya, 25'i gümüş madalya ve 27'si ise bronz madalyadır. En çok altın madalya 29 madalya ile Güreş branşından gelmiştir.

2020 Tokyo : Henüz belli değil

2016 Rio De Janeiro : Türkiye toplam 8 madalya kazandı.

2012 Londra : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

2008 Beijing : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

2004 Atina : Türkiye toplam 11 madalya kazandı.

2000 Sidney : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

1996 Atlanta : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1992 Barcelona : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1988 Seul : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1984 Los Angeles : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1972 Münih : Türkiye toplam 1 madalya kazandı.

1968 Mexico City : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1964 Tokyo : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1960 Roma : Türkiye toplam 9 madalya kazandı.

1956 Melbourne/Stockholm : Türkiye toplam 7 madalya kazandı.

1952 Helsinki : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1948 Londra : Türkiye toplam 12 madalya kazandı.

1936 Berlin : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

Toplamda 91 madalya.