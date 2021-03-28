Türkiye'nin Norveç galibiyeti Balkan basınında
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Türkiye'nin Norveç galibiyeti Balkan basınında

Anadolu Ajansı / Kayhan Gül - Haberler | Spor
Türkiye'nin Norveç galibiyeti Balkan basınında

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, Balkan basınında geniş yer buldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, Balkan basınında geniş yer buldu.

Sırbistan'ın spor kanallarından Sportklub'un haberinde "Türkler Norveç'i parçaladı" ifadelerine yer verilirken, Malaga'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği aktarıldı.

Türkiye'nin elemelerin ilk maçında Hollanda'yı da 4-2 yendiği belirtilen haberde, puanını 6'ya çıkaran kırmızı-beyazlı takımın Karadağ ile aynı puana sahip olduğu ifade edildi.

Karadağ'da yayım yapan Vijesti gazetesinin haberinde ise "Türkiye Norveç'i yıktı" ifadeleri kullanılırken, Haaland ve takım arkadaşlarının Karadağ deplasmanına büyük bir baskı altında geleceği kaydedildi.

Türkiye'nin kuralar çekildiğinde grubun ikinci ya da üçüncü favorisi olarak gösterildiği belirtilen haberde, "Ancak Türkiye gruptaki baş rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerle ilk sıraya oturdu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri önce İstanbul'da Hollanda'yı şaşırttı, ardından Malaga'da Norveç'i yıktı." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan'ın B92 televizyonunun haberinde de, "Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde" denilirken, Türkiye'nin elemelerdeki ikinci galibiyetini Norveç'e karşı aldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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