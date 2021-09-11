Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Eskişehir'den başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid Eskişehir'den başladı.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde düzenlenen seramonik start ile yarışçılar 14 ilden geçip, 2 bin 300 kilometre yarışarak 18 Eylül'de Kars'ta bitiş noktasını görecek.

Toplamda 2 bin 300 kilometrelik zorlu ve macera dolu etapları olan TransAnatolia'ya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den otomobil ve motorsporları dünyasının önemli isimleri katılıyor. Bu yıl organizasyonda 39 motosiklet, 18 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere toplam 69 araç ve 94 sporcu yarışıyor.

Motosiklet kategorisinde İtalyan Ducati pilotu Andreo Rossi, Hollandalı pilot Michael Schafer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, Türkiye'de motosiklet sporunun gelişimine profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erkan Sertkaya gibi isimlerin yanı sıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı Bodrum'dan Gökçen Kabaş da yarışta mücadele ediyor.

Otomobil kategorisinde ise dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara-Utku Olcar, Batuhan Korkut-Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay-Osman Metin de katılıyor. Quard kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, kamyon kategorisinde ise Mercedes unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntülere sahne olacak.

Raid grubunda ise bu yıl iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri TransAnatolia katılımcıları arasında yer alıyor. Alp Taşkent, Cengiz Artam, Uğur Işık, Murat Bostancı, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim bu yılki Raid kategorisindeki yarışçılardan bazıları.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar tören alanında yaptığı konuşmada, etkinliğin 11. yılında Anadolu medeniyetlerinin beşiği Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her yıl Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında farklı rotalar oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyükpınar, şunları söyledi:

"Bu yıl da Eskişehir'den Kars'a 2 bin 300 kilometrelik bir rota oluşturduk. Bu tür uluslararası organizasyonların hem ülke ve bölge turizmine hem de Türkiye'deki motorsporlarına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Burada hem yerel yönetimlerin hem de federasyonun destekleri bizler için çok kıymetli. Yabancı pek çok yarışçının da katıldığı yarışımıza ev sahipliği yaptığınız ve güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz."

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen ise, "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz." ifadelerini kullandı.