Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası

Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kadının ekonomiye katılımını destekleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten 8 iş kadını derneği federasyon çatısı altında birleşti.

Kadının ekonomiye katılımını destekleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten 8 iş kadını derneği federasyon çatısı altında birleşti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden önemli derneklerin kuruluş aşamasında bulunduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nda (GİFED) Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) de yer aldı.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 8 farklı iş kadını derneğinin birlikteliği ile kurulan GİFED, iş kadınları başta olmak üzere kadınların iş ve sosyal hayatta karşısına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü ses çıkaracak. Federasyonun kuruluş aşamasında; Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yer aldı.

"Artık sesimiz daha gür çıkacak"

İzmir'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan ve kısa bir konuşma gerçekleştiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, kadınların tek ses olabilmesi adına çok önemli bir atılım yapıldığına işaret etti. BUİKAD'ın kuruluş amacı ile birebir örtüşen bir kadın hareketinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Av. Oya Eroğlu; "BUİKAD olarak ilk günden itibaren iş hayatında çok daha fazla kadının yer alabilmesi için mücadele ettik. Bu sene kendimiz için 'İşbirliği ve Sürdürülebilirlik' mottosunu belirledik. Bu doğrultuda network ağımızı geliştirmek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yeni federasyonun bu amacımızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bundan böyle mücadelemizi GİFED çatısı altında daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Hep birlikte kadınlarımızın geleceği için çalışacağız ve sesimiz daha gür çıkacak. Kurucu olarak federasyon içerisinde yer alan tüm derneklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GİFED'in kuruluşu ile tüm kadınlar için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, federasyonun Türkiye'de bulunan girişimci ve iş kadınları derneklerini bir araya toplayabileceğini, önemli projelere imza atacağını ve geleceğin iş kadınlarını yetiştirmek için çalışmalar yürüteceğinin altını çizdi. - BURSA

Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası
Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası
Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Alex Teixeira Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:12:13. #1.16#

title