Türkiye'nin İhracat Hedefi 170 Milyar Dolar

TÜMSİAD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen 7. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı, açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, "Üretim olmadan ihracat olmaz, ihracat olmadan güçlü olunmaz. Bu açıdan bu gücü hep birlikte artırmak için birlikte hareket edeceğiz" dedi. Demir, 2018 ihracat hedefinin 170 milyar dolar olduğunu söyledi.

TÜMSİAD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen 7. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı, Tepekule Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuara; İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür, Öneği, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Ege Bölge Başkanı Mehmet Ceylan, TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Soner Biber, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Vakıf Katılım Baknası'ndan Deniz Çiçek, küçük ve orta ölçekli işletme yetkilileri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hedef 170 milyar dolar ihracat

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Ekonomi Bakanlığı olarak firmalarla iç içe olduklarını belirterek, "Gerek üretim KOBİ'ler ağırlıklı olarak altyapısı noktasında gerekse ihracat açısından firmaları desteklemeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Türkiye'de ihracat 157 milyar doları aştı. 2018'de bu rakamın 170 milyarlık hedefe ulaşacağımı tahmin ediyoruz. Geçen sene Bakanımızın talimatıyla bütün illerde heyetler halinde firmaları yerinde ziyaret etme çalışması başlattık. 70 ili ziyaret ettik. Ramazan öncesi tüm Türkiye'yi dolaşmış olacağız. 3 bin firmayı kendi yerinde ziyaret ederek mikro cerrahi yöntemi ile sorunları çözme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Üretim olmadan ihracat olmaz, ihracat olmadan güçlü olunmaz. Bu açıdan bu gücü hep birlikte artırmak için birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"İzmir'e 5.'lik yakışmıyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Ege Bölgesi cumhuriyetten önce de cumhuriyet kurulduktan sonra da, bugün de Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği olma özelliğindedir. İhracatta rekorlar kıran, kalkınma hızını kat be kat artıran bir bölgeden bahsediyoruz. Ege Bölgesi'nde hükümetlerimizce yapılan yatırımlar da malumdur. 35 milyar dolarlık yatırımın İzmir'e kazandırıldığı dönemi sizlerle takip ediyoruz. İzmir'e 5.'lik yakışmıyor. Gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte özellikle siz yatırımcıların koyacağı katkı ile işinizi kolaylaştırarak hedefi de yakalama imkanına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"İşadamları olarak belirsizliklerden hoşlanmıyoruz"

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Buradan çıkacak bereket, daha da ivme kazandıracak, ufuklarımızı daha da açacak. Türkiye ile alakalı, seçime girme hazırlığı gibi çok olay yaşadık. Hızlı bir şekilde karar alınması ve 60 gün içerisinde seçime girilmesi, iş dünyasına, ekonomiye ciddi ivme kazandırır. Belirsizliklerin kalktığı, belirsiz ortamın üzerine bina edilecek olumsuzlukların bertaraf edileceğini düşünüyorum. İşadamları olarak belirsizliklerden hoşlanmıyoruz. Seçim politikaları ile birlikte iş dünyasında olumsuz gelişmeler oluyordu fakat tarihin açıklanmasıyla rakamların olumlu şekilde değer kazandığını görüyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirini tanımaları, ticaret yapmaları ve yurt dışına yelken açmaları için bu tip organizasyonlar ciddi ivme kazandırıyor. Bizim ticaretimizi geliştirmemiz lazım ama işadamları ayaklarına bağlı olan prangalardan, demokrasiyi bürokrasi hantallığından çıkararak aksiyon halinde olmamız gerektiğini söylüyorduk.

Seçimden sonra iyi bir aksiyon alacağımızı düşünüyorum."

"Ülkemiz bölgesinde lider, dünyada sözü sayılır bir ülke haline gelecektir"

TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk ise, TÜMSİAD olarak dünya genelinde dürüst ve ahlaklı işadamları kuşağı oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını, güçlü Türkiye'nin küresel ekonomide saygın ve yetkin konuma gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Çoruk, şunları söyledi: "Hükümetimiz ve devletimizin değer kattığı projeleri takip ediyor ve destekliyoruz. Erken seçim kararının ülkemize hayırlar getirmesini, belirsizliklerin kalkarak üretmeye, çalışmaya, ülkeye katma değer katmasını diliyor, kararı olumlu buluyoruz. Dünyada güç dengelerinin değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Taşlar ne zaman yerine oturur belki bilinmez ama bizler birlik içinde Yenikapı ruhuna sahip çıktığımız sürece ülkemiz bölgesinde lider, dünyada sözü sayılır bir ülke haline gelecektir." - İZMİR