Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı
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Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı

Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan 150 kilometrelik İznik Ultra Maratonu İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın işaret fişeği ile başladı.

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan 150 kilometrelik İznik Ultra Maratonu İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın işaret fişeği ile başladı. Binlerce sporcu iki gün boyunca İznik'in 2 bin 500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koşacak.

İznik Belediyesi'nin yerelde desteğiyle Türkiye'nin en çok ilgi gören, en büyük patika yarışı "İznik Ultra Maratonu 150 kilometrelik parkuru ile start aldı. Yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur atacak. 9. kez düzenlenen yarışlara ulusal ve uluslar arası düzeyde 1000'in üzerinde sporcu katılıyor. Covid-19 tedbirleriyle gerçekleşen maratonda parkurlar ormanlara giriş yasağı sebebiyle güncellendi. Yeni parkurlarda sporcular, 150, 70, 48, 32, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5 kilometrelik Unesco Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erecek. Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu bir çok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra Maratonu, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000'in üzerinde yarışmacı katılıyor.

150 kilometre birincisine ağırlığınca zeytin

İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşuluyor. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatıyor. İznik zeytin bahçeleri arasında koşan 150 kilometre yarışmacıları bu yıl ödülde de zeytin için koşacak. İznik Ultra 150 kilometre parkuru birincisine tüm ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik Zeytini de hediye edilecek. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta start alanında yaptığı konuşmada "İlçemize gelen tüm yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Tüm yarışmacılarımızı her yıl İznik Ultra Maratonu'na katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Tüm yarışların ödül töreni 8 Ağustos 2021 Pazar günü saat 14.00 de İznik Yeşil Camii bahçesinde gerçekleşecek. - BURSA

Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı
Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı
Türkiye'nin en büyük maratonu 'İznik Ultra' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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