Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu - Haberler

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Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Doğalgaz, Türkiye, Elazığ, Maden, Ekonomi, Haberler

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