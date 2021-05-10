Türkiye'nin ekonomi politikaları, ESAM İstanbul'un sempozyumunda ele alındı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Temsilciliği, 2. Türkiye Ekonomisi Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Temsilciliği, 2. Türkiye Ekonomisi Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

ESAM'dan yapılan açıklamaya göre, ilki 23 Şubat 2019'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde, ekonominin duayenlerinin yer aldığı, çeşitli alanlarda uzman ve dinleyicilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Ekonomisi Sempozyumu'nun ikincisi, ESAM İstanbul'un YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

ESAM İstanbul Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü'nün hazırladığı ve iki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, para, enflasyon, işsizlik ve maliye politikaları masaya yatırıldı.

ESAM İstanbul Temsilcisi Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açılış konuşmasıyla başlayan Türkiye Ekonomisi Sempozyumu'nun birinci oturumunda para, enflasyon ve işsizlik konuları tartışılıp müzakere edildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çak'ın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri Tekir, bankacı ve Hazine uzmanı Kerim Rota ile Prof. Dr. İzzettin Önder, Türkiye ekonomisinin dünü, bugünü ve yarını hakkında değerlendirmelerde ve önerilerde bulundu.

Maliye politikalarının tartışıldığı Türkiye Ekonomisi Sempozyumu'nun ikinci oturumu, eski vergi müfettişi ve yeminli mali müşavir Ali Rıza Doğrul'un başkanlığında gerçekleştirildi. Oturuma yeminli mali müşavir ve eski Gelir İdaresi Başkanlığı daire başkanlarından Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Masum Türker katılarak Türkiye'nin maliye politikaları hakkında değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

"ESAM İstanbul: II. Türkiye Ekonomisi Sempozyumu" sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin para, enflasyon, işsizlik ve maliye politikalarına ilişkin tespit ve teklifler yer aldı. 30 maddelik sonuç bildirgesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin 100. yılında toplumsal mutabakatın ve milli değerlerin esas alındığı yeni bir anayasa hazırlanarak hukukun üstünlüğü sağlanmalı ve beraberinde yeni ve daha güçlü bir ekonomik program uygulanmalıdır. Ekonomik anlamda ülkemizde yatırım yapacak uluslararası doğrudan yatırımcılara güven verilmeli ve bu güveni sarsıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Adalet reformu hızlandırılmalı ve adalet mekanizması daha hızlı işleyecek hale getirilmeli, özgürlük alanı daha da genişletilmelidir. Kırsal kalkınma öncelenmeli, buna ilişkin olarak 'her köyde bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim' görevlendirilerek köyüne göç etmek isteyen vatandaşlara kamuya ait tarım arazileri ile yeterli sayıda besi hayvanı bedelsiz olarak verilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu