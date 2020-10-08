'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
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'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği

08.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:39
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği

SAMSUN'da 'Saklı Cennet' olarak bilinen ve İsviçre'deki Landwasser Irmağı kenarında kurulu Davos kasabasına benzetilen Ayvacık ilçesi, muhteşem doğası ve göl manzarasının yanı sıra sonbaharın güzelliklerini de yansıtmaya başladı.

SAMSUN'da 'Saklı Cennet' olarak bilinen ve İsviçre'deki Landwasser Irmağı kenarında kurulu Davos kasabasına benzetilen Ayvacık ilçesi, muhteşem doğası ve göl manzarasının yanı sıra sonbaharın güzelliklerini de yansıtmaya başladı.

Samsun'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ve ortasından Yeşilırmak-Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin geçtiği Ayvacık ilçesi, İsviçre'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos'a benzetiliyor. Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, 'Samsun'un Saklı Cenneti' olarak adlandırılıyor. İlçede, sonbaharın gelmesiyle birlikte doyumsuz manzaralar da ortaya çıkıyor. Yaz mevsiminin sona ermesi ve sonbaharın gelmesiyle sarı ile yeşilin çeşitli tonlarına bürünen bölge, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, ilçenin şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olduğunu hatırlatarak, "Biz sadece buranın Davos'a benzerliği ile değil, yapacağımız organizasyonlarda da Davos kıvamında bir bölge olması peşindeyiz. Bizim buradaki isteklerimiz en azından Türkiye'deki bazı ekonomik zirvelerin ve bunun gibi organizasyonların ev sahipliğini yaparak il olarak Türkiye'de bu bölgeyi duyurmak daha sonra da yurtdışında yapılan büyük organizasyonlara dahil olup ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ayvacık ilçesinin bu tür toplantılar için son derece uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz. Doğal güzellikleri ile bu özelliğini de pekiştirdiğimiz zaman, son derece büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir fırsat yakaladığımız takdirde bizde kendimizi gösterip kanıtlamak istiyoruz" dedi.'PANDEMİDE İLGİ ODAĞI OLDU'

Pandemi sürecinden sonra insanların seyahat alışkanlıklarının değişmeye başladığını da kaydeden Toktaş, "İnsanlar artık daha az yoğun ortamlarda bulunuyorlar. Ayvacık'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de, ayakaltı bir konumda olmayıp sadece buraya gitmek isteyenlerin yol güzergahında olan bir yer olmasıdır. Yoğun bir trafiğin olduğu, gelgeçin fazla olduğu bir konumda olmayışından dolayı son derece sakin bir bölgemiz, aynı zamanda da, doğasıyla birlikte insana çok fazla huzur veren rahat bir bölge. Çokça da tercih edilen bölgelerimizin başında geliyor. Pandemi döneminde de bu gibi özellikleriyle tercih noktası oldu" diye konuştu.


'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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