Gaziantep'ten 29 firma "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı
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Gaziantep'ten 29 firma "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı

Gaziantep'ten 29 firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 29 firmanın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldığını bildirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 29 firmanın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldığını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, listede ilk 500'de yer alan firmaları tebrik ederek Gaziantepli sanayicilerin kriz dönemlerindeki farkını bir kez daha ortaya koyduğunu ve zorlu koşullardaki başarısıyla ülkeye güç kattığını belirtti.

Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan firma sayısının 2018'de 24 iken bu sayının 2019'da 26'ya, 2020'de ise küresel sorunlara rağmen 29'a yükseldiğini ifade eden Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan, kendini yenileyen ve yeni yatırımlarla ülke ekonomimize güç katan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. 2020 tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de salgın ve bin bir zorlukla geçmiştir. Reel sektör bu dönemde üretim, istihdam ve dış ticaretteki başarısıyla ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkin rol üstlenmiştir. 2020'de salgın koşullarına rağmen kentimiz ihracat rekoru kırmış ve Gaziantep'ten 7 milyar 935 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu yılın ocak-nisan döneminde de şehrimizin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında artış göstermiştir. Bundan sonra da günün teknolojileri ve yenilikçi bir anlayışla ülkemiz için üretmeye ve sanayide öncü olmaya devam edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de sanayicilerimizin yaşamış oldukları sorunların çözümü başta olmak üzere, verimliliği ve dijitalleşmeyi ön plana alarak yeni projelerle sanayicilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ünverdi, bundan sonra da İSO 500'de Gaziantep'ten daha fazla firmanın yer alabilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Gaziantep'ten 29 firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
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