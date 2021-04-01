Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane
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Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane

Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda büyük erkeklerde finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda büyük erkeklerde finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu. Ankara EGO Spor Kulübü ve Gaziosmanpaşa Spor Kulübü de üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Türkiye genelinden 48 il, 477 takım ve 1900'ü aşkın sporcunun katıldığı Kulüpler Karate Şampiyonası'nda heyecan büyük erkekler müsabakalarıyla devam etti. Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde büyük erkekler kategorisinde 186 takım tatamiye çıktı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan ve şampiyonada Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Kata Takımı zorlanmadan şampiyon oldu. Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü mağlup ederken hakemlerden 27.48 puan aldı. Finalde 26 puan elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de ikincilik kürsüsüne çıktı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Ankara EGO Spor Kulübü ile Gaziosmanpaşa Spor Kulübü de büyük erkekler müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı. Organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk takdim etti.

Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası bugün büyük kadınlar müsabakalarıyla sona erecek. - İSTANBUL

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda birinci Kağıthane

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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