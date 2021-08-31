Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? CEV 2021 Avrupa Şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?

2021 CEV Avrupa Ligi turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ve yarı final maçları devam ederken Türkiye Kadın Voleybol takımı oyuncuları isimleri nelerdir araştırılıyor. Peki, A Milli Voleybol takımı oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Hangi sporcu boyu kaç? Tüm voleybol oyuncularımız ve boyları kaçtır? 2021 CEV turnuvasında yer alan voleybol milli takım kadromuz, boyları, kiloları ve yaşları haberimizde...

Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bugün Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Maç devam ederken Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? CEV 2021 Avrupa Şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir? merak edildi. Peki, Türkiye bayan voleybol takımı oyuncuları kimdir? Türkiye kadın voleybol kadrosu ve boyları kaçtır? İşte tüm bilgiler...

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI

Resmi web siteye göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol kadın oyuncularımızın İsimleri ve bilgileri şu şekilde:

Simge Aköz:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 23/04/1991

Kilo: 56 kg

Boy: 168 cm

Cansu Özbay:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 17/10/1996

Kilo: 78 kg Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Boy: 182 cm

Ayça Aykaç:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 27/02/1996

Kilo: 54 kg

Boy: 176 cm

Meryem Boz:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 03/02/1988

Kilo: 68 kg

Boy: 190 cm

Hande Baladın:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/09/1997

Kilo: 81 kg

Boy: 190 cm

Meliha İsmailoğlu:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 17/09/1993

Kilo: 73 kg

Boy: 188 cm

Eda Erdem Dündar:

Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğum Tarihi: 22/06/1987

Kilo: 74 kg

Boy: 188 cm

Zehra Güneş:

Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Yasemin Güveli:

Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğum Tarihi: 05/01/1999

Kilo: 70 kg

Boy: 191 cm

İlkin Aydın:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/01/2000

Kilo: 67 kg

Boy: 183 cm

Buse Ünal:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi:29/07/1997

Kilo: 72 kg

Boy: 186 cm

Ebrar Karakurt:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 17/01/2000

Kilo: 73 kg

Boy: 196 cm

Beliz Başkır:

Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğum Tarihi: 26/02/1998

Kilo: 70 kg

Boy: 195 cm

Tuğba Şenoğlu:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 02/02/1998

Kilo: 64 kg

Boy: 184 cm

2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE Mİ?

Bugün 31 Ağustos günü Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz...