Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? CEV 2021 Avrupa Şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir?
2021 CEV Avrupa Ligi turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ve yarı final maçları devam ederken Türkiye Kadın Voleybol takımı oyuncuları isimleri nelerdir araştırılıyor. Peki, A Milli Voleybol takımı oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Hangi sporcu boyu kaç? Tüm voleybol oyuncularımız ve boyları kaçtır? 2021 CEV turnuvasında yer alan voleybol milli takım kadromuz, boyları, kiloları ve yaşları haberimizde...
Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bugün Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Maç devam ederken Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kimler, boyları kaç? CEV 2021 Avrupa Şampiyonasındaki voleybol oyuncularımızın isimleri nelerdir? merak edildi. Peki, Türkiye bayan voleybol takımı oyuncuları kimdir? Türkiye kadın voleybol kadrosu ve boyları kaçtır? İşte tüm bilgiler...
TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI
Resmi web siteye göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol kadın oyuncularımızın İsimleri ve bilgileri şu şekilde:
Simge Aköz:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 23/04/1991
Kilo: 56 kg
Boy: 168 cm
Cansu Özbay:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 17/10/1996
Kilo: 78 kg Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Boy: 182 cm
Ayça Aykaç:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 27/02/1996
Kilo: 54 kg
Boy: 176 cm
Meryem Boz:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 03/02/1988
Kilo: 68 kg
Boy: 190 cm
Hande Baladın:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/09/1997
Kilo: 81 kg
Boy: 190 cm
Meliha İsmailoğlu:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 17/09/1993
Kilo: 73 kg
Boy: 188 cm
Eda Erdem Dündar:
Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Doğum Tarihi: 22/06/1987
Kilo: 74 kg
Boy: 188 cm
Zehra Güneş:
Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Doğum Tarihi: 07/07/1999
Kilo: 88 kg
Boy: 197 cm
Yasemin Güveli:
Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Doğum Tarihi: 05/01/1999
Kilo: 70 kg
Boy: 191 cm
İlkin Aydın:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 05/01/2000
Kilo: 67 kg
Boy: 183 cm
Buse Ünal:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi:29/07/1997
Kilo: 72 kg
Boy: 186 cm
Ebrar Karakurt:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 17/01/2000
Kilo: 73 kg
Boy: 196 cm
Beliz Başkır:
Pozisyon: Orta Oyuncu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Doğum Tarihi: 26/02/1998
Kilo: 70 kg
Boy: 195 cm
Tuğba Şenoğlu:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 02/02/1998
Kilo: 64 kg
Boy: 184 cm
2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE Mİ?
Bugün 31 Ağustos günü Türkiye-Polonya çeyrek final maçı oynanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz...