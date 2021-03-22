Türkiye İMSAD'dan "22 Mart Dünya Su Günü" açıklaması

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, gelecekte su verimliliğinin hayati önem kazanacağını belirterek, "Sanayi ve konutlarda su israfına engel olmak için toplumsal bilinçle hareket etmeli, gelecek kuşaklara karşı...

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, gelecekte su verimliliğinin hayati önem kazanacağını belirterek, "Sanayi ve konutlarda su israfına engel olmak için toplumsal bilinçle hareket etmeli, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu.

Suyu kullanırken gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyarak hareket edilmesi gerektiğini aktaran Küçükoğlu, "2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının susuzluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor. Türkiye, kişi başına düşen yıllık ortalama 1.346 metreküp su miktarıyla temiz su sıkıntısı çeken bir ülke kabul ediliyor. Türkiye'nin su kullanım endeksinin 2018 yılında yüzde 26,3 seviyesine yükseldiği, yüzde 20'nin üzerindeki kullanım endeksi değerinin su kıtlığına işaret ettiği dikkate alındığında durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor." bilgilerini verdi.

Gelecekte su verimliliğinin bireylerin ve toplumların yaşamı için hayati önem taşıyacağını belirten ???????Küçükoğlu, "Sanayi ve konutlarda su israfına engel olmak için toplumsal bilinçle hareket etmeli, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Atık suların geri kazanımı konusunda gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmalıyız"

Küçükoğlu, su verimliliğinin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, sürdürülebilir kalkınma için su kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Mevcut su kaynaklarını korumak, yeni üretim teknolojilerinin katkısıyla sanayide su tüketimini azaltmak, sulamada ve konutlardaki kullanımda su israfını önlemek için toplumsal bilinçle hareket edilmesi gerektiğini belirten Küçükoğlu, Türkiye'nin toplam yenilenebilir yerüstü ve yeraltı suyu potansiyelinin yıllık 234 milyar metreküp olduğunu aktardı.

Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde suyun yüzde 71,5'i sulamada, yüzde 17,8'i sanayide, yüzde 10,7'si konutlarda kullanılıyor. Sanayi ve konutlardaki su tüketimi akıllı fabrika, akıllı bina, akıllı şehir uygulamaları ile kontrol altına alınabilir. Su tüketimi, atık su yönetimi, gri su kullanımı, yağmur suyu kullanımı dahil birçok alanda bilinçli ve verimli kaynak yönetimini gerektiriyor. Dolayısıyla su yönetiminde doğru planlama ile atık suların geri kazanımı konusunda gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmalıyız.

Yağmur sularının sarnıçlar vasıtasıyla toplanıp basit bir arıtma işlemi sonrası değerlendirilmesi de kaynakların verimli kullanımı açısından önemli. Aynı zamanda su tesisatı kayıpları, damlatan vanalar ile musluklar ve boşa akan sular da önemli ölçüde su israfına neden oluyor. Bu israfın önüne hep birlikte geçmeliyiz."

"Tüm binaların çatılarında toplanan yağmur suları bir depoya aktarılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 21 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in önem taşıdığını belirten Tayfun Küçükoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yönetmelikle 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi. Böylece tüm binaların çatılarında toplanan yağmur suları bahçe zemini altında yapılacak bir depoya aktarılacak ve toplanan yağmur suları gerektiğinde bahçe sulamada ya da filtre edilerek binaların rezervuarlarında kullanılabilecek. Giderek artan kuraklık sorununun azalması ve katkı sağlaması adına Türkiye İMSAD olarak bu tarz çalışmaları son derece önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan