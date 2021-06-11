Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Arıcılık İş Birliği Protokolü imzalandı
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Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Arıcılık İş Birliği Protokolü imzalandı

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Arıcılık İş Birliği Protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Kırgız Cumhuriyeti Avrasya İş Kulübü (EBC) Girişimciler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Kırgız Cumhuriyeti Avrasya İş Kulübü (EBC) Girişimciler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOBB ETÜ Fahri Doktora Tevcih töreni ve Türk-Kırgız İş Forumu'nda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Kırgız Cumhuriyeti Avrasya İş Kulübü (EBC) Girişimciler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ile EBC Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erkinbek Djoroev arasında imzalandı. Törende Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov, TOBB yetkilileri, Kırgız iş adamları ve diğer davetliler hazır bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, protokolün amacının iş birliği sağlamak ve taraflar arasında özel çalışma düzenlemelerini belirleyerek etkin bir iletişim kanalı oluşturmak olduğunu söyledi. Protokolde ayrıca arıcılık alanında deneyim, teknoloji ve bilgi alışverişi, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki arıcılara yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri, Kırgız balının dünya standartlarında üretilmesi ve dünya pazarına ve ihracatına destek gibi konuların yer aldığı belirtildi. - ANKARA

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Arıcılık İş Birliği Protokolü imzalandı
Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Arıcılık İş Birliği Protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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