MERSİN (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon'un (TAAF) tarafından Türkiye Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde etti.

Mersin Erdemli Atış Poligon'unda düzenlenen şampiyonada 565 sporcu birincilik mücadelesi verdi. Düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde ederek Aydın'ı gururlandırdı. Şampiyonaya katılan sporculardan genç erkeklerde Arda Burak Kahraman TOHM barajını geçerek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gitmeye hak kazandı. Yıldız kızlarda, Melisa Maruf 277,1 puan ile Türkiye 3'üncüsü, Yetenek Taraması Programından seçilen Eda Aydoğdu Türkiye 4'üncüsü ve Ela Şahin ise Türkiye 5'incisi oldu.

Antrenör Fatma Erdoğan, "Bu gibi spor etkinliklerinde bizleri daima destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da dereceye giren sporcuları ve antrenör Erdoğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN