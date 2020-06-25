Türkiye hangi ülkelere yardım gönderdi? Türkiye'nin pandemi yardımı yaptığı ülkeler
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Türkiye hangi ülkelere yardım gönderdi? Türkiye'nin pandemi yardımı yaptığı ülkeler

Türkiye'nin yardım ettiği ülkeler hangileri? Pandemi sürecine haftalar öncesinden hazırlanan Türkiye, kendi vatandaşlarının yanı sıra birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye hangi ülkeye ne kadar yardım gönderdi? İşte ayrıntılar...

Türkiye hangi ülkelere yardım gönderdi? Türkiye'nin pandemi yardımı yaptığı ülkeler
25.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:34

Koronavirüs sayısız ölüme yol açtı ve birçok ülkenin sağlık sistemini olumsuz etkiledi. Bu dönemde tüm önlemleri alan ve her türlü senaryoya hazırlıklı olan ülkelerden biri Türkiye idi. Avrupa, Afrika ve Amerika olmak üzere her bölgeden ülkenin yardım talep etmesiyle Türkiye söz konusu ülkelere tıbbi yardım sağladı. Hangi ülkelere yardım gönderildi?

TÜRKİYE KAÇ ÜLKEYE YARDIM ETTİ?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 18 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre 116 ülkenin Türkiye'den yardım talep ettiği ve bunların 44'üne yardım gönderildiğini biliniyordu. Her geçen gün artan yardım listesiyle bilinen son oran 90'ın üzerinde.

Türkiye'nin yardımları tıbbi malzemeler ve çeşitli gıda ürünlerini içeriyor. Yardımın düzeyi ve içeriği ise ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE HANGİ ÜLKELERE YARDIM GÖNDERDİ?

Salgının başlangıcı olarak bilinen Çin'e tıbbi malzeme gönderen ilk ülke olan Türkiye, İspanya ve İtalya'ya toplam 450 bin maske yolladı, solunum cihazı sağladı.

Birleşik Krallık'a ilk olarak 10 Nisan'da yardım gönderildi ve sonrasında süreç devam etti. Ardından ABD, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İran, Irak/Erbil, Gürcistan, Azerbaycan, Kolombiya, Afganistan, Pakistan, Almanya, Avusturya, Fransa, İsrail, Libya, BM desteği ile Kuzey Suriye, Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Suudi Arabistan, Cezayir, Umman, Senegal, Somali, Sudan, Çad, Moritanya gibi ülkelere yardımda bulundu.

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