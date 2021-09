Türkiye gruptan çıkar mı, nasıl çıkar? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme grupları Türkiye'nin gruptan çıkma olasılığı ve ihtimalleri nedir? Kalan maçlar!

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grupta kaçıncı sırada bulunuyor? Türkiye'nin gruptan çıkma olasılıkları nedir? Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri neler? 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Türkiye'nin kalan maçları kimlerle olacak? Milli takımımız gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve olasılıklar sizlerle...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA? GRUPTA KAÇINCI?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 11 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralaması şöyle:

Hollanda : 13 puan Norveç : 13 puan Türkiye : 11 puan Karadağ : 8 puan Letonya : 5 puan Cebelitarık : 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 3. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 4'tür.

Türkiye'nin kalan maçları şöyle:

Türkiye-Norveç (8 Ekim)

Letonya-Türkiye (11 Ekim)

Türkiye-Cebelitarık (13 Kasım)

Karadağ-Türkiye (16 Kasım)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR

Türkiye G grubunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Öncelikle grup 1. si doğruran dünya kupasına katılacak. Grup 2. si ise play off larda oynayacak. Biz her türlü ihtimali değerlendirerek milli takımımız gruptan nasıl çıkabilir onun analizini sizlere yazalım. Haberler.com analiz sizlerle:

- Türkiye'nin toplam 4 maçı kalmıştır. Bu maçlardan birisi de 2. sırada bulunan Norveç ile olacak. Norveç maçını ve diğer maçları kazandığımız taktirde Norveç'in 1 puan önünde grubu bitirebiliriz. Bu durumda gurupta en kötü 2. sırada oluruz.

- Eğer Norveç ile berabere kalırsak veya yenilirsek, bu durumda Norveç, Hollanda'ya yenilirse biz yine gruptan çıkabiliyoruz. Çünkü Norveç'in son maçı Hollanda ile olacak. Üstelik bu maç deplasmanda oynanacak.

- Eğer Norveç-Hollanda berabere biterse ve biz 4 maçı da kazanırsak bu durumda puanlarımız eşit oluyor. Yani 3 takım eşit puanda oluyor. O zaman eğer ikili averaja bakılırsa Hollanda bizim üzerimizde grubu bitirir. Biz Norveç'i deplasmanda 3-0 yenmiştik. Haliyle averajımız onlardan yüksek.

- Eğer Hollanda tüm maçlarını kazanırsa grubu kesinlikle 1. bitiyor. Biz ise tüm maçları kazanırsak grubu 2. sırada bitiririz. Eğer Norveç'i yenemezsek ve Norveç de Hollanda'ya yenilirse bu durumda diğer maçlar grup 2. sini belirleyecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Grupta Letonya ve Karadağ'ın az da olsa şansı bulunuyor. Fakat son 4 maç onlar için zorlu geçecek. Bu bakımdan futbol yorumcularına göre gruptan çıkan 2 takım Hollanda, Norveç ve Türkiye'den birisi olacaktır.

Kısacası şimdilik Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini konuşmak için henüz erken. Fakat inşallah tüm maçları kazanarak grubu en kötü 2. sırada bitireceğiz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem