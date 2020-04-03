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Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor

Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yayınladı. TFF, liglerin en erken Haziran ayının başında oynanabileceğini belirtti.

03.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir

TFF, liglerin son durumu ve alınabilecek kararlar ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde sürecin yönetildiği belirtilirken, önceliğin sezonun tamamlanması olduğu kaydedildi.

Ayrıca ilgili sürecin Mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirileceği dile getirilirken, takımların hazırlık süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken Haziran ayı başında oynanabileceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin sportif tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19 Mart'ta yapılan toplantıda liglerin ertelenmesi kararı alınmıştır.

Federasyonumuz tarafından o tarihten bu yana koronavirüs ile ilgili oluşan şartlar gözlemlenmekte olup, gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirilmektedir.

Önceliğimiz daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireylerimiz ve taraftarlarımızın sağlığıdır.

"UEFA İLE ORTAK HAREKET EDEREK, İNSAN HAYATINDAN TAVİZ VERMİYORUZ"

Bu nedenle tüm çabamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir.

Nitekim UEFA'nın 55 üye ülke Federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir.

"MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Ayrıca kulüplerin oyuncuları ve diğer sözleşmeleriyle ilgili UEFA'yla temasta olunup konu hakkında UEFA'nın oluşturduğu çalışma gruplarının tavsiyeleri de dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda Mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

"LİGLER EN ERKEN HAZİRAN AYININ BAŞINDA OYNANABİLECEKTİR"

Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir

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TFF: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir

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