Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı

Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Finans Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla HT Solar Enerji ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla HT Solar Enerji ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda güneş paneli üreticisi HT Solar ile iş birliği protokolü imzalayan banka, arazi ve çatı üzeri güneş enerji santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıların enerji finansmanına uygun koşullarla, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nde 2016'da kurulan ve uluslararası standartlarda yıllık 1,2 GW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan HT Solar, Türkiye Finans iş birliğiyle referans projelerini artırarak daha fazla projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

İş birliği protokolü, her iki kurumun yönetim ekiplerinin katılımıyla Türkiye Finans'ın genel müdürlük binasında imzalandı.

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına tam destek veriyoruz"

İmza töreninde konuşan Türkiye Finans Kurumsal Bankacılık Satış Direktörü Murat Altun, Türkiye'de enerji arz güvenliği ve çeşitliliğinin önemine değinerek, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerji yatırımlarına tam destek verdiklerini bildirdi.

Bankanın finanse ettiği 356 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesi bulunduğunu kaydeden Altun, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün itibarıyla söz konusu projelerle sağlanan finansman büyüklüğü 3,27 milyar lira tutarında. Önümüzdeki birkaç yıl içinde çatı üzeri güneş enerjisi santrali kurulu gücünün 250 MW'lık kısmının finansmanını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm dünyanın fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarına yatırım yaptığı günümüzde, banka olarak dünyadaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyor ve vizyonumuzu bu gelecek üzerine kuruyoruz. Bu doğrultuda temiz enerji kaynakları finansmanına katkı sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe destek vermeye devam edeceğiz."

Murat Altun, bu amaçla arazi ve çatı üzeri güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıları uygun koşullarla finanse etmeyi amaçladıklarını belirterek, HT Solar gibi global bilgi birikimine sahip güçlü bir firma ile iş birliği yaparak yenilenebilir enerji projelerinin her aşamasında yatırımcılara hem danışmanlık hem de finansman hizmetleri sağlayacaklarını anlattı.

"İş birliğimiz yatırımcılara büyük fırsatlar sunacak"

HT Solar Enerji Genel Müdürü Bao Yue ise Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin sürdürülebilir çevre vizyonuyla daha iyi kullanılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Tue, "Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye'de birçok proje kapsamında ürün tedariki sağladığımız yatırımcılarımıza, finansman konusunda da destek olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Türkiye Finans ile yaptığımız iş birliğinin yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunacağından hiç şüphemiz yok." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Emmanuel Macron Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Emel Sayın Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:08:53. #1.14#

title