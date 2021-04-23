Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini...
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek bizi üzmektedir.
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: "Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek bizi üzmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur