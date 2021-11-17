Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? Türkiye Dünya Kupası'na kaç kere katıldı?

Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 9. maçlar sonunda avantajı kaptı. Zayıf rakibimiz Cebelitarık'ın 6-0'la geçtik, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla +1 averajla Vikingler'in önüne geçtik. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibimiz, lider Hollanda'nın Karadağ deplasmanında yıkılması ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasıyla iştahını kabarttı. Milli Takım seri başı mı, Dünya Kupası Play-Off aşaması nasıl? Play-Off'ta kaç tur geçmek gerekiyor? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı nasıl?

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.

Play-Off'ta kaç tur geçmek gerekiyor?

Eğer Play-Off'a kalırsak, Katar yolumuz uzayacak. Yeni format gereği artık Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off'ta iki tur birden geçmek gerekiyor. Şu anda seri başı değiliz ancak son maçların ardından bu durum tam olarak netleşecek. 24-25 Mart 2022'de oynanacak Play-Off yarı finallerinde seri başı takımlar kendi sahalarında olacak. 28-29 Mart'taki finallerde ise ev sahibi olacak takımlar kurayla belirlenecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KAÇ KERE KATILDI?

Türkiye, Dünya Kupası'na üç kez katılma hakkı elde etti. Ancak sadece iki Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Türkiye Milli Takımı, tarihinde üç kez, 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılma şansı elde etti. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katımadı.

İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda boy gösteren Türkiye, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenildi. İkinci maçta Güney Kore'yi 7-0 yenen Milli Takım, play off turunda Batı Almanya'ya 7-2 yenilerek elendi.

Türkiye, katıldığı ikinci turnuvada ise tarihi bir başarıya imza attı. Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grubunu Brezilya'nın ardından ikinci sırada tamamladı.

Son 16 Turu'nda Japonya'yı saf dışı bırakan Türkiye, Çeyrek Final'de de Senegal'i elemeyi başardı. Yarı finalde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, 1-0 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Güney Kore ile karşılaşan Milli Takım, 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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