Türkiye En Çok Yaş Meyve ve Sebzeyi Rusya'ya Sattı

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den 2019'un ocak-şubat döneminde 100 ülkeye toplam 365 milyon 662,8 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 104 milyon 533 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatıyla Rusya ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye gerçekleştirilen 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında, 365 milyon 662 bin 807 dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 104 milyon 533 bin 102 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 34 milyon 84 bin 400 dolarla Irak, 33 milyon 105 bin 975 dolarla Romanya izledi.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz'den de aynı dönemde 31 ülkeye 52 bin 247 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek, 29 milyon 143 bin dolar gelir elde edildi.

Bölgeden yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında da Rusya 22 milyon 600 bin 98 dolarlık pay ile ilk sırayı alırken, 2 milyon 18 bin 344 dolarla Gürcistan ikinci ve 988 bin 45 dolarla Irak üçüncü ülke oldu.

"Rusya her dönem ön planda oldu"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı ve DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında her dönem öncelikli pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

Gürdoğan, "Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatındaki üstünlüğünü 2019 yılında da devam ettireceğine inanıyoruz." dedi.

Rusya'ya ihracatta bazı sıkıntılar yaşandığını da aktaran Gürdoğan, yaşanan sıkıntılara bağlı olarak bu ülkeye yaş meyve ve sebze ihracatının beklenen düzeyde gerçekleşmediğini kaydetti.

Rusya'ya yönelik ihracatın daha üst noktalara çıkması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, "2019'da yaş meyve sebze ihracatını çok daha iyi rakamlarla tamamlamak istiyoruz. Bu yönde de yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekiyor." diye konuştu.

"Domates ihracatı yüzde 20 arttı"

Gürdoğan, yaş meyve sebze ihracatında ülke ve ürün çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'den yılın iki ayında Rusya, Irak ve Romanya başta olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapıldı. Ülkeden yapılan ihracatta ürün olarak da 74 milyon 188 bin 822 dolarlık pay ile domates lider oldu. Domates ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Bu dönemde ayrıca ülkeden mandarin ve limon da en çok ihraç edilen ürünler oldu. Bölgeden yapılan ihracatta ise mandarin, domates ve limon başı çeken ürünler sıralamasına girdi."

Kaynak: AA