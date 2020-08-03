Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine 557 bin 311 hisse kurban dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine 557 bin 311 hisse kurban dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında 74 bin 200'ü yurt içinde, 483 bin 111'i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine 557 bin 311 hisse kurban dağıttı
03.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:11

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında 74 bin 200'ü yurt içinde, 483 bin 111'i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürüttükleri "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında, bu sene özellikle yurt içinde ciddi artış yaşandığını belirtti.

TDV'nin, milletin iyilik elini dünyanın dört bir yanına götürdüğünü vurgulayan Açık, "Vakfımıza emanet edilen kurbanlar, ülkemizde 430 il ve ilçede, yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesildi." ifadesini kullandı.

Açık, kurban sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edildiğinin altını çizerek, "Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 23 milyon 128 bin 405 kişiye ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Yurt içi kurban bağışı yüzde 69,5 arttı

Kurban organizasyonun 28 yıldır devam ettiğini ve her geçen sene halkın kendilerine güveninin arttığını vurgulayan Açık, şöyle devam etti:

"Kurban vekalet sayılarında 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 33, 2017'de yüzde 7,6, 2018'de yüzde 67, 2019 yılında yüzde 5,5 artış sağlanırken, bu yıl 74 bin 200'ü yurt içinde, 483 bin 111'i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisseye ulaşılarak yüzde 26,5'lik bir artış sağlandı.

Bağış oranlarımızda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de etkisiyle özellikle yurt içi rakamlarımızda ciddi bir artış yaşanmıştır. Geçen yıl yurt içinde 43 bin 775 hisse kurban bağışı alırken bu yıl yüzde 69,5 artışla 74 bin 200 hisseye ulaşılmıştır."

Açık, TDV'nin 1993'ten bugüne kadar hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 2 milyon 802 bin 37 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

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