Türkiye, dijital dönüşümde atak yapıyor

15.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:48

Blok Zinciri teknolojisi ve kripto paralarla alakalı araştırmalara, Türkiye'de başta TÜBİTAK olmak üzere pek çok üniversite hız kesmeden devam ediyor.Cumhuriyet'in 100. yılını yani 2019-2023 yılları arasını kapsama özelliği taşıyan 11. Kalkınma Planında dijital para ve Blok Zinciri ile ilgili projelerin olması bu teknolojinin araştırmacılarında olumlu bir etkiler yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yeni yapılan düzenlemenin neticesinde kripto para borsalarına yapılan para transferlerinin kategorisini şüpheli işlem listesinden kaldırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin dijital parasının üretileceğinin bilgisi, Türkiye'nin kapsamlı bir dijital dönüşüme gireceğinin bir habercisiydi. 11. Kalkınma Planında yer alan 249.5. maddeye göre "Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır." maddesi bunun ön büyük ispatı niteliğindedir. Aynı şekilde Planda yer alan diğer maddelere baktığımızda 508.3'e göre "Blok Zinciri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacaktır." ve 809.2'ye göre de "Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zeka, Blok Zinciri gibi yeni teknolojilerden faydalanabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır" ifadeleri Gümrük ve Kamu Hizmetlerinde Blok Zinciri teknolojisinin kullanım hazırlıklarına girildiği anlaşılmaktadır. Bunu yakınlarda açıklanan Resmi Gazete'nin Tedbir 249.5 kısmında da açıkça bir kez daha görmekteyiz.

Bu bilgilerin ışığında ülkemizde dijital dönüşüm anlamında çok ciddi projeler 2020 yılında biz vatandaşları bekliyor. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Merkez Bankası ve TÜBİTAK gibi devlet kurumlarının öncülük ettiği Blok Zincirini araştırma komisyonları, bu alanda yapılan ArGe çalışmalarının sunuldugu çalıştayları yapmaya devam ederken yapılacak diğer çalıştayların tarihini açıkladı bile.

Gelecek regülasyonla birlikte; Blok Zinciri, kripto varlıklar(kripto paralar, altcoinler vb.), IPO, ICO'lar ve tokenlara(teminat tokenı, kullanım tokenı ve ödeme tokenı) bir açıklama getirileceği bekleniyor. Tüm bu olumlu gelişmelerin ışığında Türkiye'nin Regülasyonu ne zaman açıklayacağı sorusu merak uyandırmaya devam ediyor.

Şuanda dijital paraları denetleyecek kurumun kim olacağı sorusu da en az regülasyonun ne zaman geleceği sorusu kadar araştırmacıları meraklandırmakta.

Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye'de Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve teşvikiyle kurulan ilk kripto para borsası Bitay Teknoloji'nin İş Geliştirme Direktörü Emine Deniz, "Hukuki anlamda ki tüm gelişimleri yakından takip ediyoruz. Dijital varlıklar için gelecek regülasyon uzun zamandır beklenmekte." dedi.

Regülasyon ile kullanıcılar ve borsalar arasındaki güvenin daha da pekişeceğini sözlerine eklerken, Bitay Teknoloji'nin yarın regülasyon olacakmışcasına hazır bir kurum olduğunu, tüm yazılımın ilk günden beri regüle bir piyasa gibi denetime hazır olduğunu ekledi.

Deniz, "Türkiye yasallaşma sürecindeki adımları profesyonel şekilde yönetmesiyle tüm dünyaya örnek bir vizyon sergilemektedir." dedi.