- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
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- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta

07.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:44

- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat treni Sivas'ta Bostanyaka istasyonuna ulaştı.

- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta

SİVAS - Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat treni Sivas'ta Bostanyaka istasyonuna ulaştı.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 04 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin' e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde Sivas'ın Bostankaya istasyonuna ulaştı.

Burada treni, TCDD Taşımacılık A. Ş Sivas Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Sivas Yük Servis Müdürü Abdullah Yücel ve TCDD Araç Bakım Servis Müdürü Mukadder Yeğin karşıladı.

Türkiye'de üretilen soğutucuları taşıyan tren yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 08 Aralık 2020 Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars' a varacak. Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek. Toplamda 8 bin 693 km yol kat edecek.

- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta
- Türkiye' den Çin' e giden ilk İhracat Treni Sivas' ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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