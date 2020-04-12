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Yaman Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel
BBC

Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi

Hükümetin, iş dünyasının görüşüne sunduğu, koronavirüs salgınına yönelik önlemler içeren yeni torba yasa kamuoyunda tartışma yarattı. Taslak tasarı sonrası halk arasında çıkan "WhatsApp yazışmalarının denetleneceği" söylentisine yanıt veren İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "WhatsApp'ın içeriğini denetlemek gibi bir durum yok" dedi.

12.04.2020 01:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:25
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi

Üç ay boyunca işten çıkarma yasağını içeren taslakta, en tartışmalı konulardan birisini de "sosyal ağ sağlayıcıları", yani YouTube, Twitter, Facebook gibi ağ sağlayıcılarına, Türkiye'de temsilci bulundurma, kişisel verileri Türkiye'de depolamanın da aralarında bulunduğu bir dizi yükümlülük getiren maddeleri oluşturuyor.

SÖYLENTİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI TEDİRGİN ETTİ

Yasa taslağında ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler, kimi kullanıcılar tarafından "WhatsApp yazışmalarının devlet tarafından denetleneceği" yorumlarına yol açarken, gruplarda paylaşılan ses kayıtlarında da bunu engellemek için grupların silinerek yeniden açılması gerektiği iddiaları bir çok sosyal medya kullanıcısını tedirgin etti.

"WHATSAPP'IN İÇERİĞİNİ DENETLEMEK GİBİ BİR DURUM YOK"

"WhatsApp yazışmalarının denetleneceği" iddiasıyla ilgili soruya yanıt veren İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "WhatsApp'ın içeriğini denetlemek gibi bir durum yok. İçerik değil burada sorun, kimin kim olduğunu bulmak" dedi.

"Bu düzenleme ile ya da başka yöntemlerle WhatsApp yazışmaları izlenebilir mi?" sorusuna yanıt veren Akdeniz, "Hayır, bu düzenlemelerin hiçbiri içerikle ilgili değil. İçerikle ilgili zaten şikayet geliyor, vatandaş farkında değil. Şimdi YouTube, Twitter'ı anonim kullanma şansınız var. Ama WhatsApp'ı anonim kullanma şansınız yok, zaten telefon numarası ile kullanıyorsunuz, numaranın size ait olduğu belli. Bizim gördüğümüz çok dava var, WhatsApp'tan ekran görüntüsü almış, komşusunu şikayet eden var, 10 kişilik grupta arkadaşını şikayet eden vatandaş var. Dolayısıyla zaten oradan numaranın sahibini bulmak çok kolay. O nedenle WhatsApp'ın içeriğini denetlemek gibi bir durum yok. İçerik değil burada sorun, kimin kim olduğunu bulmak. Dünya genelinde WhatsApp'ı izlemek mümkün değil. Bu yasa çıkarsa, Türkiye talep edebilir belki ama WhatsApp bu şekilde içerik tutmuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
BBC
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