Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor

Ege ve Akdeniz'in dip sularından çıkartılan ancak Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Çin ve Kore mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan deniz patlıcanı Türk ekonomisine ise 30 milyon dolar civarında gelir getiriyor. Çinliler, deniz patlıcanından besin maddesi dışında yaşlılığı geciktirdiğini düşünerek krem de yapıyor.