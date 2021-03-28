Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor
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Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor

Ege ve Akdeniz'in dip sularından çıkartılan ancak Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Çin ve Kore mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan deniz patlıcanı Türk ekonomisine ise 30 milyon dolar civarında gelir getiriyor. Çinliler, deniz patlıcanından besin maddesi dışında yaşlılığı geciktirdiğini düşünerek krem de yapıyor.

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege ve Akdeniz'in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti.

"KIRIŞIKLIKLARA İYİ GELDİĞİ İÇİN KREM DE YAPIYORLAR"

Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, "Çinliler için manevi değeri olan bir ürün. Çorba ve salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirip, yaşlılığı geciktirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği için krem yapıyorlar" dedi.

Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor

KURUTULUP İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'nin temiz sularında yetişen deniz patlıcanının sağlıklı ve kaliteli bulunduğunu kaydeden Çakan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin av kotası, yıllık 2 bin ton. Bakanlık kotayı, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için tesislere dağıttı. Bakanlık dalgıç avcılığına izin verdi. Bölgesel avcılığa geçildi. Her yıl bir bölge nadasa bırakıldı. Bu yıl Didim açıldı. Geçen yıl da Çeşme ve Karaburun açıktı. Deniz patlıcanı için her yıl bir bölge nadasa bırakılıyor. Deniz patlıcanı avcılığı kasım ve nisan aylarında yapılır. Yumurtlama döneminde ise avlanma yasağı getirilir".

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:14:53. #1.14#
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