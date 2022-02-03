Türkiye'de bazı kafelerden tartışma yaratan uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen masada oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş şart
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İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan uygulama tepkilere neden oldu. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini engellemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı getirdi. Ayrıca 6 saat içerisinde ikinci sipariş de zorunlu kılındı. Restoran sahipleri bu uygulamanın bir hatırlatma olduğunu söylese de yapılanı psikolojik baskı olarak görenlerin sayısı da bir hayli fazla.
Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.
30 TL ŞARTI KOYDULAR
Haber Global'den Saadet Çelikçi'nin haberine göre restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazıldı.
6 SAAT İÇERİSİNDE İKİNCİ SİPARİŞ
Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti. Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Söz konusu uygulamanın ne kadar devam edeceği merak konusu.