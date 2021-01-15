"Türkiye'de tahkim sürecine ilgi hızla artıyor"

Akademisyen ve hukukçular, yargılama öncesi çözüm arayışı olarak uygulanan tahkim sürecini değerlendirdi. Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir hukuki süreç olan tahkimin Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olduğunu söyleyen uzmanlar, ilginin hızla arttığını ve avukatların bu süreçte daha etkili olduğunu dile getirdi.

Altınbaş Üniversitesi'nin gelenekselleşen Çarşamba Buluşmaları'nda, Türk hukukunda gittikçe daha fazla uygulama alanı bulmaya başlayan tahkim konusu ele alındı. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ve ISTAC Başkanı Av. Selda Taşyürek Köksal katıldı.

"AVUKATLAR TAHKİMDE DAHA ETKİLİ"

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir hukuki süreç olan tahkimin Türkiye'de henüz emekleme aşamasında olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Anadolu şehirlerinde katıldığım toplantılarda tahkim yargılamasına katılan hukukçu sayısının yok denecek kadar az olduğuna tanık oluyorum" dedi.

Tahkimin Türkiye'de uzun yıllar tartışmaya konu olan ve bazı dirençlerle karşılaşmış bir alan olduğunu belirten Doç. Dr. Yeniocak, "Fakat İstanbul Tahkim Merkezi'nin faaliyetleriyle tahkim konusunda önemli ölçüde bir farkındalık oluşmaya başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Doç. Dr. Yeniocak, tahkimin avukatlar açısından pozitif yanları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Genel mahkemelerdeki yargılama pratiğinde avukatın sonuca etki etmesi, çok daha güç. Tahkim yargılamalarında ise avukatın bir dosyada kendini dinletebilmesi ve sonuca etki etmesi çok daha mümkün."

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ise modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi tahkim ve arabuluculuk kurallarının, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirtti.

Ekmen, şu bilgileri verdi:

"6570 sayılı kanunla kurulmuş İstanbul Finans Merkezi'ne bağlı 'sui generis (özgün)' bir kuruluşuz. Ne kamu kuruluşuyuz ne de özel kuruluşuz. TOBB gibi özel sektör kuruluşlarının ve BDDK gibi kamu kuruluşlarının İstanbul Tahkim Merkezi'nde temsilcileri bulunuyor."

Hükümetin Türkiye'yi finans merkezi haline getirmek istediğine dikkat çeken Ekmen, "Uluslararası bir finans merkezi olabilmek için çok güçlü bir finans merkezinizin olması gerekiyor. Bunun için de tahkim merkezinizin olması lazım" dedi.

UYUŞMAZLIKLARIN YÜZDE 40'I YABANCI TARAFLARIN BULUNDUĞU DOSYALAR

İstanbul Tahkim Merkezi'ni uluslararası kabul gören bir tahkim merkezi haline getirmeyi planladıklarını belirten Ekmen, "Merkezimize kısa sürede çok sayıda tahkim dosyası geldi. Bazı büyük bankalar ve perakende şirketleri, bazı sözleşmelerine İstanbul Tahkim Merkezi şartını koymaya başladı. Uyuşmazlıkların yüzde 40'ı yabancı tarafların bulunduğu dosyalar."

250 ARABULUCULUK MERKEZİ İLE ANLAŞMA İMZALANDI

İstanbul Tahkim Merkezi'nin 250'ye yakın arabuluculuk merkeziyle anlaşma imzaladığını belirten Av. Yasin Ekmen, "Buna göre arabuluculukla sorun çözülemediğinde taraflara İstanbul Tahkim Merkezi'ne gidebilecekleri ve uyuşmazlığın 3-6 ayda çözülebileceği bilgisi verilecek" dedi.

Ekmen, tahkim yargılamalarının adli yargıdan farkını ise şöyle anlattı:

"Hukuk yargılamalarında mahkeme heyeti, dosya çokluğu nedeniyle taraflara birkaç dakikadan fazla zaman ayıramaz. Tahkim yargılamalarında ise böyle değildir, kendinizi dinletebilme imkanınız vardır. Avukatlar mesleklerinin gerçek keyfini o nedenle tahkimde alabiliyor. Bu açıdan tahkim avukatlara özgürlük alanı sunuyor."

Her uyuşmazlığın tahkime elverişli olmadığını da belirten Ekmen, "Dar anlamda ticari anlaşmazlıklar tahkime elverişli. Ceza, aile hukuku tahkime uygun değil. İş hukuku uyuşmazlıkları da aslında tahkime uygun değil" bilgisini verdi.

"GENÇ HUKUKÇULAR İÇİN YENİ BİR ALAN"

Programda konuşan Genç ISTAC Başkanı Av. Selda Taşyürek Köksal da gençlere açık olduklarını belirterek, 'Geleceğin tahkim avukatı' adlı bir farazi dava yarışması yaptıklarını kaydetti.

Tahkimin avukatlık yapmak için çok keyifli bir alan olduğunu belirten Köksal, bununla birlikte daha fazla emek istediğini de kaydetti. Genç avukat adaylarının üniversiteyi bitirmeden bu konuda karar vermeleri gerektiğini ifade eden Köksal, avukat adaylarının ilk karar vermeleri gereken konunun önleyici hukuku mu yoksa uyuşmazlık çözümünü mü tercih edecekleri olduğunu ifade etti.

Her bir tahkim yargılaması için 6 avukatın görev aldığına dikkat çeken Av. Selda Taşyürek Köksal, "Arabuluculuğun yanı sıra tahkim de genç avukatlara yeni bir alan açıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı