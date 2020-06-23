Türkiye'de otomotiv sektörü normalleşiyor Küresel salgında en çok etkilenen sektörlerden otomotiv sektörünün yeni normalleşme ile fabrikaların üretime başladıklarını belirten otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Nevzat Kaya, "Bizde satışlara tekrar başladık.

Küresel salgında en çok etkilenen sektörlerden otomotiv sektörünün yeni normalleşme ile fabrikaların üretime başladıklarını belirten otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Nevzat Kaya, "Bizde satışlara tekrar başladık. İnsanlarda bu dönemden sonra daha fazla dışarıda olma isteği, pazarı hiç olmadığı kadar hareketli kılabilir. Bu hareketlilik sonucunda da sektör daha da canlanacaktır." dedi.

Pandemi nedeniyle birçok otomobil şirketi satış bayilerini kapatıp bu dönemin bitmesini beklerken normalleşme süreci şirketlerin toparlanmasını sağladı. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, pandemi sürecinin etkilerini ve normalleşme sürecini değerlendirdi. Kaya: "Bu süreci olduğumuzdan daha çok çalışarak, yeni fikirler üreterek geçirdik, çok çalıştık. Çalışırken müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için gereken bütün hassasiyet ve önlemleri aldık." dedi.

"Bu hareketlilik sonucunda da sektör daha da canlanacaktır"

Son bir buçuk ayda sektörde hareketliliğin başladığını belirten Kaya, çalışmalara devam edildiğini kaydederek, "Ertelenen satışlar, üretim fabrikalarının ara vermiş olması, piyasada araç bulunamaz hale gelmişti. Normalleşme süreci ile fabrikalar üretime bizde satışlara tekrar başladık. İnsanlarda bu dönemden sonra daha fazla dışarıda olma isteği, pazarı hiç olmadığı kadar hareketli kılabilir. Bu hareketlilik sonucunda da sektör daha da canlanacaktır."

"Uçak sevmeyenler SUV'lara yöneldi"

Tatil planları olup uçak seyahatlerini tercih etmek istemeyen müşterilerin, tercihen SUV segmentinde olan araçlara yöneldiğini ve bu tercihin uzun yol için daha konforlu olacağı yönünde müşterilerin desteklendiğini belirten Kaya, "Vergi oranlarından dolayı 0-5 yaş arası bir ikinci el aracın maliyeti 0 km bir süper otomobilin vergi öncesi maliyetinin en az iki katı olduğu için rakiplerimiz bu duruma pek hoş bakmıyor. Ancak, bizim iş prensibimiz otomobili sattıktan sonra arkamızı döneceğimiz bir müşteri değil, yıllar boyunca sürecek olan dürüstlük ve samimiyet üstüne kurulu bir dostluk edinmektir. Bunun faydasını da uzun vadede her zaman gördük ve görmeye devam edeceğimizi umuyorum. Salgın sonrası normalleşme ile birlikte gelen ekonomik faaliyetlerinin artışı ile ülkemize bir an önce rahat bir nefes alması tek isteğimizdir. Son yıllarda ülkemiz birçok zorluğun üstesinden geldi bunu da en az hasar ile atlatacağımıza yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA