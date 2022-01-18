Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) Mastercard ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021" araştırmasına göre, Türkiye'de kartlı ödemeler katlanarak büyüyor ve e-ticaret sektörünün kartlı ödemelerdeki payı hızla artıyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) Mastercard ile ortaklaşa gerçekleştirdiği " Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021" araştırmasına göre, Türkiye'de kartlı ödemeler katlanarak büyüyor ve e-ticaret sektörünün kartlı ödemelerdeki payı hızla artıyor.

GÖSAŞ, Mastercard ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden de faydalanılarak infografik formatında hazırlanan çalışma, Türkiye'deki banka ve kredi kartı sahipliği, kart harcamalarının eğilimi ve gelişimi, e-ticaret hacmindeki artış, kart kullanımındaki demografik dağılım gibi alanlara ışık tutarken, kartlı ödemelerde dünyada gelişen yeni trendler hakkında da bilgi veriyor.

Araştırmaya göre, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 49'u kredi kartı sahibiyken, Avrupa'da bu oran ortalama yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da 15 yaş üzeri nüfusun ortalama yüzde 94'ü banka hesabına sahip. Türkiye'de bu oran yüzde 82 düzeyinde kalıyor. Bu kapsamda aynı nüfus grubunda banka kartı sahipliği Avrupa'da ortalama yüzde 90, Türkiye'de ise yüzde 76 olurken, salgının etkisiyle azalan nakit kullanımıyla birlikte Türkiye'deki banka kartı kullanımının hızlanarak artacağı tahmin ediliyor.

2021'de 1,7 trilyon TL kartlı alışveriş harcaması gerçekleşti

Araştırmaya göre, 2020'de kartla yapılan alışveriş harcamaları 1 trilyon 147 milyar TL iken, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam banka ve kredi kartı adedi 291 milyon adede yükseldi (84 milyon kredi kartı, 207 milyon banka kartı) ve kartla yapılan alışveriş harcamaları da 1 trilyon 712 milyar TL'ye ulaştı. Bu harcama rakamı, 2020 yılına göre yüzde 49 gibi ciddi bir artışı da ifade ediyor.

Kartlı harcamalardaki bu hızlı büyümenin tetikleyicisi olarak; nakit kullanımın azalmasıyla artan banka kartı kullanımı, temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaşması, işletmeler arası ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi görülüyor.

Mevcut büyüme trendi ile birlikte 2023 yılında kartla yapılan toplam harcamaların 2,5 trilyon TL'ye ulaşacağı öngörülürken, bu hacim içinde bireysel kredi kartlarının yüzde 51 civarında yer tutacağı, bugün yüzde 25 düzeyinde olan ticari kredi kartı hacminin yüzde 30'a, yüzde 18 civarında olan banka kartı harcamalarının ise yüzde 20'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi, 2021 sonu itibarıyla 3,7 milyar adede ulaşarak bir yılda yüzde 114 artış gösterdi. Aralık 2021'de temassız işlemlerin kartla yapılan yüz yüze işlemler içindeki payı da yüzde 56'ya ulaştı.

e-ticaret sektörü çok hızlı büyürken, sektörün kartlı ödemeler içindeki hacmi de artıyor

Araştırmaya göre, Türkiye'de e-ticaret sektörü büyüklüğünün 2021 sonunda 446 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu da sektörün önceki yıla yıla göre yüzde 70'in üzerinde, son 4 yılda ise neredeyse 4 kat büyüdüğünü gösteriyor. Salgının da tetiklediği bu hızlı büyüme, beraberinde e-ticaret işlemlerinin kartlı ödemeler içindeki payını arttırıyor.

Geçen yıl Türkiye'de e-ticaret işlemleri toplam kartlı ödemelerin yüzde 26'sına ulaştı. Avrupa ortalaması yüzde 27 iken, gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu oranlar yüzde 40'ları aşıp büyümeye devam ediyor. Ancak hem e-ticaretle yeni tanışan tüketiciler hem de artan frekansla beraber Türkiye'de de bu oranın benzer seviyelere doğru hızla çıkması bekleniyor.