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Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekare kapalı alana sahip muz serası kuruldu Proje kapsamında dikimi yapılan 4 bin 600 adet muz ağacından 2022 Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlanıyor Osmaniye Organize...

OSMANİYE (İHA) - Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekare kapalı alana sahip muz serası kuruldu

Proje kapsamında dikimi yapılan 4 bin 600 adet muz ağacından 2022 Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlanıyor

OSMANİYE - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekare kapalı alana sahip muz serası kuruldu. Türkiye'de ilk olan proje kapsamında dikimi yapılan 4 bin 600 adet muz ağacından 2022 Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlanıyor.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Türkiye'de bulunan Osb'ler arasında bir ilke imza attı. OSB'nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu. 4 bin 600 adet muz fidanının dikildiği serada 2022 yılının Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlandı. Muz serasındaki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, OSB Müdürü Musa Gönül'den sera hakkında bilgiler aldı.

Sera hakkında bilgi veren Gönül, "20 bin metrekarelik bölgede 19 bin metrekarelik kapalı alanda muz serası kurduk. Seraya 4 bin 600 muz fidanı diktik. 2022 yılının Eylül ayında ilk ürünün alınmasını hedefliyoruz. Ürünlerin pazarı da hazır durumdadır" dedi.

Seradaki incelemelerinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Sanayi ürünlerinin üretildiği Organize Sanayi Bölgemizin aynı zamanda yeşil olmasını arzu ediyoruz. Çok güzel bir muz serası oluşturduk, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış bir tesis oluşturuldu. Osmaniye'mize çok büyük ve güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Buradan Organize Sanayi Bölgemize ciddi bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde böyle bir projeyi, OSB Yönetim Kurulu olarak işadamlarımızın da desteğiyle, gerçekleştirmiş olduk. OSB Yönetim Kuruluna ve destek veren işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Seranın diğer Organize Sanayi Bölgelerine örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu
İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'de ilk: Organize Sanayi Bölgesi'nde muz serası kuruldu - Haberler Ekonomi
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