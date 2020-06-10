Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
10.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:46

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek. Yolcular ödemelerini de QR kodu ile yapabilecek uygulama ile, siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.

Yurt dışı uçuşlarının başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'de ilk kez uygulanan QR kodu ile yiyecek içecek siparişi ve ödemesi uygulaması İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başladı. Yolcular İstanbul Havalimanı'nda BTA Yiyecek İçecek Hizmetleri restoranlarında yemek yiyen yolcular siparişlerini QR kodu ile verecek.

"YOLCULARA YİYECEK İÇECEK KAPALI KAPLARDA VERİLECEK"

İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA Yiyecek İçecek Hizmetleri restoranlarında yolcuların ve çalışanların sağlığını düşünerek tüm önlemleri aldıklarını söyleyen BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri İşletme Müdürü Kazım Çil, "Misafirlerimizi birimlere girdiği andan itibaren bilgilendirme panoları ve el dezenfektanları ile misafirlerimize iletmiş oluyoruz. Aldığımız tüm siparişleri çalışanlarımız gıda güvenliği zincirini bozmadan ürünleri hazırlayacak. Misafire ulaşana kadar ürünler tek kullanımlık kapta ve kapalı kapta servis edilecek. Misafirin gözü önünde kap açılacak ve misafir tükettikten sonra imha edilecek. Misafirlerimiz birimlere girdikten sonra olası bir sıra için sosyal mesafeyi bilgilendiren stickerlerle sosyal mesafeyi koruyacaklar. Tüm salonda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleme yapıldı. BTA olarak korona virüs kapsamında hem çalışanlarımız hem de misafirlerimizin sağlığını korumak için aldığımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Tüm çalışanlarımız hijyeni sağlanmış servis araçlarına binecek. Çalışanlarımızın sağlığını korumak için tüm önlemleri aldık. Çalışanlarımızın çalıştıkları süre içerisinde kullandıkları üniformalar maskeler ve siperlikler belli aralıklarla değiştirilecek" dedi.

"YEMEKLER TEK KULLANIMLIK KAPLARDA VERİLECEK"

Yolculara yemeklerin tek kullanımlık kaplarda verileceğini söyleyen Çil, "Servis edeceğimiz kaplar atılabilir ve tek kullanımlık olacak. Tek kullanımlık kaplarda ürünler tek porsiyon olarak servis edilecek. Kullanımın ardından bu kaplar atılacak. Misafirlerimize tek kullanımlık çatal bıçak ve ıslak mendil vereceğiz" şeklinde konuştu.

"YOLCULAR QR KODU İLE SİPARİŞ VERECEK"

Türkiye'de ilk kez QR kodu ile sipariş menü uygulaması İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA restoranlarında başladı. Yolcular ve çalışanların daha az temas etmesi için yapılan bu uygulamayı başlattıklarını söyleyen Çil, "Misafirlerimizin ödeme esnasında çalışanlarımızla arasında ki mesafeyi korumak için, QR kodlu menü ödemelerine başladık. Misafirlerimiz birimlerimize girerken ana panodaki QR kodlarını okutarak hem menüye Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabilecek ve oradaki fiyatlandırmayı görecek ve oradaki QR kodlu menü üzerinden de sipariş verebilecek. Siparişi daha sonra bizler hijyen standartlarında servis ettikten sonrada yine QR kodu üzerinden ödeme yapabilecek. Aplikasyon ve akıllı telefon kullanamayan tüm misafirlerimiz içinse tek kullanımlık menü servis edeceğiz. Tek kullanımlık menüleri de misafirimiz bir kez dokunduktan sonra imha edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"QR KODU İLE NASIL SİPARİŞ VERECEKLER"

Yolcuların QR kodunu kullanarak çok rahatlıkla sipariş verebileceklerini söyleyen Çil, "Misafirlerimiz girişteki panolardan veya oturdukları masalarda bulunan QR kodlarını okutarak menüye sahip olacak. Ürünlerini oradan seçip sipariş verebilecek. Verdikleri sipariş anında bar veya mutfağa düşecek ayrıca mutfağa bilgilendirme gelecek. Mutfaktaki arkadaşlar ürünü hazırlayacak. Okuttukları QR kodu ile bizler masa bilgilerine ulaşacağız. Bu işlemin ardından mutfakta ki elemanlarımız siparişi hazırlayacak, servis elemanlarımız servis edecek. Misafirimiz isterse yine akıllı kodu ile sistemden ödemesini de yapabilecek. Yada temassız kredi kartı ile ödeme yapabilecek" diye konuştu.

Dünyada birçok ülkede ürün ödemeleri oluşturulan QR kodları ile hesaptan veya kredi kartlarından otomatik olarak yapılabiliyor. Özellikle Çin'de seyyar satıcılar ve sokak müzisyenleri bile

tezgahlarına koydukları QR kod sayesinde ödeme alıyorlar.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da damadı bıçakladı
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da damadı bıçakladı
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
CHP, İSKİ'nin hatalı faturasına itiraz eden meclis üyesini partiden ihraç etmekle tehdit etti
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:16:39. #1.14#
title