Teknolojinin gelişmesiyle değişimler geçiren iş hayatı, eğitim sisteminin çalışma sistemlerine uyumu, yeni trendler ve ofis ortamlarının değişimi gibi birçok konu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Crossover'ın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Müdürü Mine Dedekoca, Türkiye'de 8 milyon 500 bin kişinin serbest çalıştığını, şirketlerin ve kişilerin uzaktan çalışmaya olan ilgilerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Start-IST ve Capital Events'in Crossover sponsorluğunda, düzenlenen İş'te Gelecek Konferansı'nda; serbest ve uzaktan çalışma ekonomisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükseliş dönemine girdiği vurgulandı. Teknolojinin gelişmesiyle ciddi değişimler geçiren iş hayatı, eğitim sisteminin çalışma sistemlerine uyumu, yeni trendler ve ofis ortamlarının değişimi gibi birçok konu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

"Türkiye'de 8,5 milyon kişi serbest çalışıyor"

Geliştirdiği uzaktan çalışma modeliyle dünya çapındaki kalifiye iş gücünü küresel şirketlerle buluşturan Crossover'ın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Müdürü Mine Dedekoca, iş hayatında yeni neslin daha aktif olmaya başlamasının ve teknolojinin etkisinin hayatın tüm alanlarını dönüştürdüğüne dikkat çekti. Dedekoca, "Dünyada 162 milyon, Türkiye'de ise 8 milyon 500 bin kişi serbest çalışıyor. Şirketlerin ve bireylerin uzaktan çalışmaya olan ilgileri her geçen gün artıyor. Bu aslında tarihsel bir dönüşümün de işareti. Endüstri devrimiyle birlikte evlerden koparılıp servislerle ofislere, fabrikalara götürüldük. Şimdi ise insan, özüne dönmenin yolunu arıyor" dedi.

Etkinliğe video konferans aracılığıyla katılan 'Gig Economy (Serbest Çalışma Ekonomisi): Daha İyi Çalışma Rehberi' kitabının yazarı Diane Mulcahy, "Küresel iş gücünde yüzde 30 payı bulunan serbest çalışanlar, 2020 yılında yüzde 50 pay sahibi olacak. Çok büyük bir hızla büyüyen bir ekonomi bu. Serbest çalışanların yüzde 75'i bunu isteyerek tercih ediyor. Artık insanlar hayatlarının kontrolünü ellerine almak, nerede, kiminle, nasıl bir ücrete çalışacaklarına kendileri karar vermek istiyor" diye konuştu.

" Cisco serbest çalışma sistemiyle 277 milyon dolar tasarruf sağladı"

Ağ teknolojileri şirketi Cisco'nun İşbirliklerinden Sorumlu Satış Yöneticisi Pınar Yıldız Budakoğlu da 3 ana sorunun iş hayatını şekillendirdiğine dikkat çekerek, "Bugün artık en önemli konu mobilite. Bir işi gerçekleştirirken birden fazla kurumla bir araya gelmeniz gerekiyor ve süreklilik için teknolojik imkanları kullanmak durumundayız. Cisco, globalde 239 ofisini kapattı ve bu sayede yılda 277 milyon dolarlık bir tasarruf sağladı. Birçok kurum henüz uzaktan çalışmaya adapte olamadı. Bunun en büyük engellerinden biri kültür" ifadelerini kullandı.

"Eğitim 4.0 devri başladı: Bir çok meslek yapay zekaya mağlup olacak"

Konferans kapsamında gerçekleştirilen panelde bir araya gelen Prof. Dr. Erhan Erkut ve Tink Okullarının Kurucusu Zeynep Dereli de iş hayatında yaşanan değişimin eğitim sistemine yansıması konusunda görüşlerini dile getirdi. Eğitim 4.0'ın yürürlükte olduğunu kaydeden Erkut, "Eğitim sisteminin dönüşmesi gerekiyor. Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmen, 200'ün üzerinde üniversite var. Eğitim 4.0 için akıllı yaratıcıların geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü torunlarınız okula gitmeyecek" dedi. Zeynep Dereli de eğitimin geleceğe yönelik çok fütüristik bir iş olduğunu belirleterek, "Türkiye'de henüz e-learning'i entegre edip kullanan kurum yok. Önce öğretmenleri inandırmamız gerekiyor. Eğitimde bireyselleşmeye gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

PWC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Direktörü Mert Emcan da gelecekte muhasebecilik, çağrı merkezi operatörlüğü, doktorluk, cerrahlık, avukatlık gibi birçok mesleğin yapay zeka ile dönüşeceğini veya tamamen ortadan kalkacağını belirterek, devletlerin istihdam politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

"Ofis ortamı değişiyor"

Değişen ofis alışkanlıklarının konuşulduğu ve Murat Erdör tarafından yönetilen son oturumda Kolektif House kurucusu Ahmet Onur ve tüm ortak çalışma alanlarını tek çatı altında toplamayı hedefleyen CoWork7/24 Kurucusu Serkan Kurtuluş, Türkiye'de ortak çalışma alanlarına olan ilginin son yıllarda oldukça arttığını ancak hala potansiyel ihtiyacı karşılayacak sayıda alanın bulunmadığını belirttiler. - İSTANBUL