Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin, çilek ihracatından yılın ilk 5 ayında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 41 milyon 642 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin, çilek ihracatından yılın ilk 5 ayında elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 41 milyon 642 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl Türkiye'den 33 ülkeye 24 milyon 590 bin dolarlık çilek ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 40 ülkeye 18 bin 500 ton çilek ihracatı karşılığında 17 milyon 745 bin dolar gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde ise 40 ülkeye 41 milyon 642 bin dolar karşılığında 37 bin 747 ton çilek satıldı.

Bu yıl en çok ihracat yapılan ülke, geçen yılki gibi Rusya oldu. Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk 5 ayında 24 milyon 312 bin dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 8 milyon 318 bin dolarla Romanya ve 5 milyon 520 bin dolarla Irak izledi.

"Sultanhisar çileği tercih ediliyor"

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, ilçelerinde üretilen çileklerin yarısından fazlasının yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Üründeki kalite ve fiyatın bu yıl üreticiyi ve ihracatçıyı sevindirdiğini aktaran Yılmazoğlu, "Sultanhisar çileği kalitesi, tadı ve uzun raf ömründen dolayı özellikle yurt dışında çok tercih ediliyor. İlçede yaklaşık 10 bin kişi sezonda çalışıyor. İhracat geçen seneye göre iki katı aştı. Bu durum da (çileğin) kalitesini onaylıyor. Rusya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye müthiş ihracat yapıldı." dedi.

Çilek ihracatçısı ve üreticisi Mehmet İzan da 200 dönüm alanda çilek üretimi yaptıklarını belirterek 150 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Kaliteye öncelik verdiklerine dikkati çeken İzan, şöyle devam etti:

"Çilek hem sanayi hem ticaret hem de çiftçinin ekmek teknesi. Ne kadar kaliteli mal yetiştirirsek, hilesiz, hurdasız devletimiz ve milletimiz için de faydalı oluyor. Bu Türkiye genelinde bilhassa Aydın, çilekte fabrika gibi oldu. Güzel bir mahsul. Bunun yetiştirilmesi, satılması çok önemli. Sultanhisar çileği dünyada nam yapmış bir çilek. Çileklerimizin yüzde 80'i Rusya, Romanya'ya ihraç oldu. Bu sene fiyatlarımız iyiydi."

Çalışanlardan Alime Erdemir ise 10 yıldır çilek seralarında çalıştığını, çilek üretiminin oldukça yorucu olduğunu ifade etti.

Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye, çilek ihracatından 5 ayda 41 milyon 642 bin dolar gelir elde etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:26:08. #1.14#

title