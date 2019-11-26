Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında birinciliğini tescilledi

26.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:52

Türkiye, 2019/20 sezonunda 305 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ortaya koyduğu 265 bin tonluk çekirdeksiz kuru üzüm ihracat hedefiyle açık ara dünya birincisi olduğunu tescilledi.



Avustralya'da düzenlenen "59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı"na Türkiye'nin üretim ve ihracat rakamları damga vurdu. Konferansa katılan kuru üzüm üreticisi ülkeler, dünya genelinde kuru üzüm tüketimini arttırmak için tanıtım kampanyası yapma kararı aldı. Kampanya 2020 yılında İngiltere'den başlayacak.



Türkiye'nin 2019/20 çekirdeksiz kuru üzüm sezonuna yok denecek kadar az 10 bin tonluk stokla girdiği bilgisini veren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28'ini tek başına karşıladığının altını çizdi.



İhraç edilecek üzümün yüzde 32'sine Türkiye sahip



Çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe Türkiye'nin dünyayı domine edecek konumda olduğuna dikkati çeken Öz, "Türkiye, 2019/20 sezonunda 265 bin ton kuru üzüm ihraç edebilecek durumda. Türkiye, dünyada ihracata konu çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 32'sine sahip. 1 Eylül – 23 Kasım 2019 tarihleri arasında 84 bin 343 ton üzüm ihraç ederek ülkemize 175 milyon dolar döviz kazandırdık. Sezon sonunda 550-600 milyon dolar arası ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



İngiltere'de kuru üzüm tanıtımı yapılacak



Avustralya'nın Mildura kentinde yapılan 59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na; Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Şili'nin katıldığını anlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tüketicilere kuru üzümün sağlığa faydaları ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması ve kuru üzümün tüketiminin arttırılması için uluslararası tanıtım kampanyası yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Kampanya, 2020 yılında İngiltere'de start alacak. Sonraki süreçte diğer kuru üzüm tüketicisi ülkeler kapsama alınacak. Bu çerçevede bizler de üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümün tüketimini arttırmak için bu projenin içinde yar alacağız. 2019/20 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltemizin üretim döneminde normal seyreden hava koşullarının sonucunda hem miktar hem de kalite açısından iyi durumda olduğunu dile getirdik. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak çekirdeksiz kuru üzümün kalitesinin ve ihracatının arttırılması için hem yurtiçinde hem yurtdışında pek çok çalışma yürütüyoruz, bilimsel projeleri destekliyor, tanıtım faaliyetleri yürütüyor, uluslararası iş birliklerimiz sayesinde sektörümüzün ve üyelerimizin çıkarlarını her platformda savunuyoruz. Konferansta bu çalışmalarımızı anlattığımız bir de sunum gerçekleştirdik."



59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'nda Türkiye'yi Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür'den oluşan heyet temsil etti. - AYDIN

Kaynak: İHA