Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni
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Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni

29.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:37
Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Serbest ticaret anlaşmasını imzaladıkları için çok büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Truss, "Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık dünyanın karşılaştığı zorlu koşullar karşısında bir araya gelmektedir." İfadesini kullandı.

Bakan Truss, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin daha da güvenli bir şekilde artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Truss, "Biz özellikle hizmetleri de kapsayacak çok daha iddialı genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlık yapıyoruz. Bu anlamda hem ürünlerden, araçlardan, diğer sektörlere kadar iki ticaret ülkesi olarak çok daha hızlı bir şekilde hizmetler alanında da, teknoloji ticaretinde de büyük ivmeler kazabileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

Özellikle finans ve biyoteknoloji alanında birçok şeyi gerçekleştirilebileceğine inandığını belirten Bakan Truss, "İlişkilerimizin potansiyeli, özellikle de gelecekte Türkiye'nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Birleşik Krallık'ın global anlamda bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır. Bu bağlamda malların ticareti açısından, hem demir çelik hem de otomotiv alanında, hem de tedarik zincirlerinin geliştirilmesi anlamında önem arz etmektedir." dedi.

Birleşik Krallık tüketicileri için Türkiye'de üretilmiş olan beyaz eşyalar da dahil, kaliteli ürünleri almalarının mümkün olacağının altını çizen Bakan Truss, "Bunun dışında tarım ürünlerinde de tüketicilerin düzgün fiyatlar ile düzgün ürünleri alması konusunda da büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Truss, "Birleşik Krallık'ın 62 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile de yaptığı ticaret anlaşmaları kapsamında, biz sadece ticarete ivme kazandırmıyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında iş birliğine yeni sayfa açtık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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