Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genel kurulu 169 delegenin katılımı ile başladı. Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için mücadele eden isimler olurken, oy kullanma işlemine geçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili genel kurul üyelerine bilgiler verdi. Geçilen 5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Türkoğlu, "5 yıl önce sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece bizim değil sizlerin de başarısıdır" dedi.

Başkan adayı Erman Kunter ise, basketbolda sorunların biriktiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Bu süreçte kiminle konuştuysa basketbolun sorunlarının biriktiğini ve giderek arttığını gördük. Artık değişim zamanı geldi. Epey yol kat ettik, hepinize ulaşmaya çalıştık. Kafamızdaki fikirleri sizlerden gelen düşüncelerle birleştirdik. İnanılmaz bir iletişimsizlik ve dertlerini anlatacak muhattap bulamıyorlar. Federasyon başkanına ve yönetimine ulaşamıyorlar. Savurganlığın çok büyük olduğunun herkes farkında. Federasyon başkanımız özel uçakla seyahat ediyor diyorlar. Başkanımız milli takımın önemli turnuvalarında takımın yanında değil diyorlar. Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanıyor başkanımız orada değil diyorlar. Şahsi husumetler, adam kayırmalar yüzünden doğru yönetilmiyor. İstikrar yok, istikrar olmayınca başarı da gelmiyor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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