Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! Sondakika.com yılın haber portalı seçildi

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Altın Marka Ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törende, Sondakika.com'a yılın haber portalı ödülü verildi.

Tazefile.com'un ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, sektörün devlerini ağırladı. Canlı yayınlanan organizasyonda, 'Pandemi Sürecinde Markalaşma Gıda ve Dijital Dünya' paneli düzenlendi. Organizasyonun sunumu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu tarafından yapıldı.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucu Başkanı Ve BİG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş,"4.Türkiye Altın Markalar Ödül Törenini tüm pandemi kurallarını eksiksiz yerine getirerek gerçekleştirdik. Seneye çok daha coşkulu, sağlıkla gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ödülü hak eden tüm markalara tebriklerimi sunuyorum." dedi. Sektörün öncü isimlerinin katıldığı panele Kığılı Giyim Ceo'su Hilal Suerdem, Ahbib Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık konuşmacı olarak katıldı.

PANDEMİ SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİSİ KONUŞULDU

Pandemi koşullarına göre organize edilen 4.Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin hemen öncesinde bu dev isimler yaklaşık yarım saatlik bir panelde, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin sektörlerine etkileri başta olmak üzere birçok konuya değindi.

RAFET EL ROMAN'A 25. SANAT YILI ÖDÜLÜ

Törene damgasına vuran ünlü sanatçı Rafet El Roman da 25. Sanat Yılı Ödülünü Taze File Sahibi Ahmet Gök'ün elinden aldı. Seni Seviyorum, Elimde değil ve Samanyolu şarkılarını tüm salon ile birlikte seslendirerek dinleyenlere 90'lı yıllara doğru bir yolculuk yaptırdı.

SONDAKİKA.COM'A YILIN HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Dijital medya sektörünün öncülerinden Sondakika.com da gecede ödüle layık görüldü. Sıcak gelişmeleri en hızlı şekilde ziyaretçilere ulaştıran Sondakika.com, yılın haber portalı seçildi.

ÖDÜL KAZANANLAR

Yılın Bankası: Garanti Bankası

Yılın CEO'su: Hilal Suerdem

Yılın Enerji Markası: OPET

Yılın E-Ticaret Markası: Yemeksepeti.com

Yılın Gıda Markası: Arbel

Yılın Giyim Markası: Kiğılı

Yılın Havayolu Markası: Pegasus

Yılın İçecek Markası: Kızılay

Yılın İletişim Markası: Vodafone

Yılın Lezzet Markası: Sarı Restoran

Yılın Mobilya Markası: Kelebek Mobilya

Yılın Reklam Filmi: Kiğılı - Kiğılı Tasarladı, Oktay Kaynarca Seçti!

Yılın Sağlık Markası: Medipol

Yılın Seyahat Acentesi: Jolly Tours

Yılın Spor Markası: Fenerbahçe

Yılın Temizlik Markası: Prodax

Yılın Turizm Markası: Divan Otel

Yılın Youtube Kanalı: Fenerbahçe

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Cefi Kamhi

Yılın Turizmcisi: Busem Kırbıyık

Yılın Altın Adamı: Şahin Kırbıyık

Yılın Eğitim Projesi: Ekolojik Eğitim Kırbıyık Holding

Saç Ekim Merkezi: Avicenna International Hospital

Yılın Sağlık Turizmi Markası: Avicenna International Hospital

Ayşegül Özdemir: Fit And Beauty Center

Yılın İhracat Markası: Maximum Group

Yılın Kozmetik Markası: URAW Kozmetik

Permanent makeup specialist: Ludmila Martseva

Yılın Moda Markası - Lagranze

Yılın Burun Estetiği Uzmanı - Yrd. Doç. Dr. Ali Seyit Resul

Yılın Haber Portalı: Sondakika.com

Yılın Moda Tasarımcısı: Zeynep Kartal

Yılın Kadın Estetik Doktoru: Dr. Sevgi Ekiyor

Altın Marka Özel Ödülü: Mehmet Şahinciler

Altın Marka Özel Ödülü: Fahri Ceylan

Yılın Girişimci İş Kadını: Pervin Ersoy

Yılın Lezzet Kalite Ödülü: Pasta Villa Makarna

25. Yıl Sanat Ödül: Rafet El Roman

Yılın Sanat Marka: Ebru Şahin

Altın Marka Özel Ödülü: Dönerci Serkan Usta

Yılın PR ve Marka Danışmanı: Banu Ergin

Yılın İş Kadını: Ayşin Arca

Yılın Girişimcilik Projesi: Acadebi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Selahattin Yılmaz

BASIN ÖDÜLLERİ

Yılın Aktüel Programı: Az Önce Konuştum - Haber Global - Candaş Tolga Işık

Yılın Televizyon Kanalı: Star TV

Yılın Kadın Kuşağı Programı: Hayatta Her Şey Var - Beyaz TV

Yılın Haber Programı: Akıl Çemberi - CNN Türk

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner - Show TV

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Deniz Bayramoğlu - Kanal D

Yılın Sabah Haber Programı: Kahvaltı Haberleri - Nihan Günay - ATV

Yılın Kültür Sanat Programı: Gece Gündüz - NTV

Yılın Haber Kanalı: Haber Türk

Yılın Magazin Programı - Magazin D

Yılın Ekonomi Kanalı: Bloomberg

Yılın Haberi: Fulya Öztürk - CNN Türk

Yılın Cemiyet Dergisi: Şamdan

Yılın Gazetesi: Hürriyet

Yılın Spor Programı: Stadyum - TRT 1