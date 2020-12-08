Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! Sondakika.com yılın haber portalı seçildi
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Altın Marka Ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törende, Sondakika.com'a yılın haber portalı ödülü verildi.
Tazefile.com'un ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, sektörün devlerini ağırladı. Canlı yayınlanan organizasyonda, 'Pandemi Sürecinde Markalaşma Gıda ve Dijital Dünya' paneli düzenlendi. Organizasyonun sunumu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu tarafından yapıldı.
Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucu Başkanı Ve BİG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş,"4.Türkiye Altın Markalar Ödül Törenini tüm pandemi kurallarını eksiksiz yerine getirerek gerçekleştirdik. Seneye çok daha coşkulu, sağlıkla gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ödülü hak eden tüm markalara tebriklerimi sunuyorum." dedi. Sektörün öncü isimlerinin katıldığı panele Kığılı Giyim Ceo'su Hilal Suerdem, Ahbib Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık konuşmacı olarak katıldı.
PANDEMİ SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİSİ KONUŞULDU
Pandemi koşullarına göre organize edilen 4.Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin hemen öncesinde bu dev isimler yaklaşık yarım saatlik bir panelde, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin sektörlerine etkileri başta olmak üzere birçok konuya değindi.
RAFET EL ROMAN'A 25. SANAT YILI ÖDÜLÜ
Törene damgasına vuran ünlü sanatçı Rafet El Roman da 25. Sanat Yılı Ödülünü Taze File Sahibi Ahmet Gök'ün elinden aldı. Seni Seviyorum, Elimde değil ve Samanyolu şarkılarını tüm salon ile birlikte seslendirerek dinleyenlere 90'lı yıllara doğru bir yolculuk yaptırdı.
SONDAKİKA.COM'A YILIN HABER PORTALI ÖDÜLÜ
Dijital medya sektörünün öncülerinden Sondakika.com da gecede ödüle layık görüldü. Sıcak gelişmeleri en hızlı şekilde ziyaretçilere ulaştıran Sondakika.com, yılın haber portalı seçildi.
ÖDÜL KAZANANLAR
Yılın Bankası: Garanti Bankası
Yılın CEO'su: Hilal Suerdem
Yılın Enerji Markası: OPET
Yılın E-Ticaret Markası: Yemeksepeti.com
Yılın Gıda Markası: Arbel
Yılın Giyim Markası: Kiğılı
Yılın Havayolu Markası: Pegasus
Yılın İçecek Markası: Kızılay
Yılın İletişim Markası: Vodafone
Yılın Lezzet Markası: Sarı Restoran
Yılın Mobilya Markası: Kelebek Mobilya
Yılın Reklam Filmi: Kiğılı - Kiğılı Tasarladı, Oktay Kaynarca Seçti!
Yılın Sağlık Markası: Medipol
Yılın Seyahat Acentesi: Jolly Tours
Yılın Spor Markası: Fenerbahçe
Yılın Temizlik Markası: Prodax
Yılın Turizm Markası: Divan Otel
Yılın Youtube Kanalı: Fenerbahçe
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Cefi Kamhi
Yılın Turizmcisi: Busem Kırbıyık
Yılın Altın Adamı: Şahin Kırbıyık
Yılın Eğitim Projesi: Ekolojik Eğitim Kırbıyık Holding
Saç Ekim Merkezi: Avicenna International Hospital
Yılın Sağlık Turizmi Markası: Avicenna International Hospital
Ayşegül Özdemir: Fit And Beauty Center
Yılın İhracat Markası: Maximum Group
Yılın Kozmetik Markası: URAW Kozmetik
Permanent makeup specialist: Ludmila Martseva
Yılın Moda Markası - Lagranze
Yılın Burun Estetiği Uzmanı - Yrd. Doç. Dr. Ali Seyit Resul
Yılın Haber Portalı: Sondakika.com
Yılın Moda Tasarımcısı: Zeynep Kartal
Yılın Kadın Estetik Doktoru: Dr. Sevgi Ekiyor
Altın Marka Özel Ödülü: Mehmet Şahinciler
Altın Marka Özel Ödülü: Fahri Ceylan
Yılın Girişimci İş Kadını: Pervin Ersoy
Yılın Lezzet Kalite Ödülü: Pasta Villa Makarna
25. Yıl Sanat Ödül: Rafet El Roman
Yılın Sanat Marka: Ebru Şahin
Altın Marka Özel Ödülü: Dönerci Serkan Usta
Yılın PR ve Marka Danışmanı: Banu Ergin
Yılın İş Kadını: Ayşin Arca
Yılın Girişimcilik Projesi: Acadebi
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Selahattin Yılmaz
BASIN ÖDÜLLERİ
Yılın Aktüel Programı: Az Önce Konuştum - Haber Global - Candaş Tolga Işık
Yılın Televizyon Kanalı: Star TV
Yılın Kadın Kuşağı Programı: Hayatta Her Şey Var - Beyaz TV
Yılın Haber Programı: Akıl Çemberi - CNN Türk
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Ece Üner - Show TV
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Deniz Bayramoğlu - Kanal D
Yılın Sabah Haber Programı: Kahvaltı Haberleri - Nihan Günay - ATV
Yılın Kültür Sanat Programı: Gece Gündüz - NTV
Yılın Haber Kanalı: Haber Türk
Yılın Magazin Programı - Magazin D
Yılın Ekonomi Kanalı: Bloomberg
Yılın Haberi: Fulya Öztürk - CNN Türk
Yılın Cemiyet Dergisi: Şamdan
Yılın Gazetesi: Hürriyet
Yılın Spor Programı: Stadyum - TRT 1